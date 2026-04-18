El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participa hoy en Barcelona de la Cumbre en Defensa de la Democracia, donde desarrollará una agenda de encuentros con dirigentes internacionales y formará parte del cierre junto a líderes del progresismo global.

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Durante la jornada, el mandatario bonaerense tiene previsto reunirse con Elly Schlein, diputada y secretaria general del Partido Democrático Italiano, y con el ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

Además, participará del acto de cierre junto al presidente de España, Pedro Sánchez; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; y de México, Claudia Sheinbaum.

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La agenda también incluye encuentros bilaterales con el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y con el vocero del SPD alemán, Adis Ahmetovic.

En el marco de su paso por España, Kicillof planteó una mirada sobre el escenario internacional: “Creo que es muy importante tomar una iniciativa que ni Latinoamérica, por su posición y por su situación y por sus urgencias, ni Europa pueden ser actores pasivos de lo que está ocurriendo”.

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“Ante lo que está ocurriendo, ante el papel que empieza a tener Estados Unidos, ante el desmoronamiento de la arquitectura política, financiera internacional, el papel de los Organismos Multilaterales, de las propias Naciones Unidas, yo creo que acá no podemos tener, ni Latinoamérica, lo digo en primera persona, Argentina, pero Latinoamérica, ni Europa tampoco, un posicionamiento simplemente de queja, de denuncia o defensivo. Me parece que hace falta”, dijo Kicillof.

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El gobernador sostuvo que es necesario avanzar con “una ambición emancipatoria o una ambición estratégica mayor”, al advertir sobre los cambios en el escenario global: “Todos entendemos que el mundo se está reconfigurando y vemos qué de eso nos sirve por país o por región como oportunidad y qué es lo que aparece como riesgo o como catástrofe”.

En esa línea, agregó que “si uno lo empieza a poner en una perspectiva histórica, creo que para los gobiernos, los partidos, las organizaciones del campo popular, eso sería tirarse a menos. Creo que lo que hay que hacer es preguntarse qué podemos agregarle nosotros o dónde nos podemos posicionar y qué perspectiva le podemos dar que no sea en contra ni de nuestras sociedades, ni de los pueblos en general”.

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Finalmente, Kicillof remarcó la necesidad de una mirada estratégica frente a los cambios globales: “Se está reconfigurando el mundo. Todos dicen: ‘Bueno, sí, ya me di cuenta. Lo que era no es más’. Ahora, ¿qué vamos a tener? ¿Una mirada quejosa, nostálgica? ¿Vamos a hacer la restauración de un viejo orden en el que tampoco estábamos bien parados? Entonces yo creo que no, que hay que tener una mirada más audaz”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas