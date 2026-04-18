Kicillof cierra su gira en España con líderes internacionales
El mandatario bonaerense mantendrá reuniones con dirigentes europeos y participará del cierre del encuentro junto a presidentes de España, Brasil, Colombia y México.
El mandatario bonaerense mantendrá reuniones con dirigentes europeos y participará del cierre del encuentro junto a presidentes de España, Brasil, Colombia y México.
El Kremlin incluyó en la lista de extremistas y terroristas al ex campeón mundial exiliado en Estados Unidos desde 2013.
El especialista en política internacional, Rafael Briano, resaltó el triunfo Claudia Sheinbaum, quien llegó a la Presidencia mexicana con el 57% de los votos.
Charlotte Walker hizo historia al convertirse en la senadora más joven de Australia, tras ser electa el mismo día que cumplió 21 años.
Además, acusó al Gobierno de Joe Biden de cometer error tras error y de “incendiar” el sistema político y el liderazgo mundial de Estados Unidos.
Lo informaron fuentes oficiales tras el encuentro que el presidente electo mantuvo con el jefe de Estado Manuel López Obrador. El mandatario argentino también se reunirá con algunos de los empresarios más importantes de México.