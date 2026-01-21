El presidente electo José Antonio Kast presentó este martes a los integrantes de su Gabinete y generó una inmediata controversia al nombrar a dos ex-abogados de Augusto Pinochet en áreas sensibles del Estado. Se trata de Fernando Barros, futuro ministro de Defensa, y Fernando Rabat, quien quedará al frente de Justicia y Derechos Humanos a partir del 11 de marzo.

Las designaciones provocaron un fuerte rechazo de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la dictadura (1973–1990), que consideraron la decisión una señal de “apología de la dictadura” y un retroceso en materia de memoria, verdad y justicia.

Barros, de 68 años, es un reconocido abogado del ámbito jurídico y empresarial chileno. Fue defensor de Pinochet durante su arresto en Londres y sostuvo públicamente que el proceso contra el exdictador fue una “persecución ideológica”. También se desempeñó durante décadas como abogado personal del expresidente Sebastián Piñera y administró sus fideicomisos ciegos.

Por su parte, Rabat, de 54 años, integró la defensa de Pinochet en causas emblemáticas como la Operación Colombo y el caso Riggs, vinculados a violaciones a los derechos humanos y malversación de fondos durante la dictadura. Su nombramiento en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fue el que mayor repudio generó entre los organismos.

Desde esos espacios advirtieron que la llegada de Rabat a esa cartera representa “una ofensa directa a la memoria de las víctimas” y una señal de compromiso con la impunidad. En respuesta, Kast defendió su decisión y aseguró que su Gabinete “no nace de cuotas ni presiones, sino de la convicción de poner a Chile por delante”.

La polémica marca el inicio del próximo gobierno con un fuerte debate político y social, y anticipa un escenario de alta tensión en torno a las políticas de derechos humanos que impulsará la nueva administración.

Fuente: TN