Kast designó a dos ex-abogados de Pinochet en su Gabinete y desató una fuerte polémica en Chile
Organismos de derechos humanos rechazaron las designaciones y las calificaron como una afrenta a la memoria de las víctimas de la dictadura.
Organismos de derechos humanos rechazaron las designaciones y las calificaron como una afrenta a la memoria de las víctimas de la dictadura.
Será candidato a jefe comunal del balneario de Santo Domingo. En el pasado tuvo problemas de adicciones y fue detenido por consumir cocaína en la vía pública.
El ex coronel había sido condenado en el país vecino a diez años de cárcel por dos homicidios agravados cometidos en 1973, durante la dictadura militar.