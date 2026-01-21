El elenco del musical que protagoniza César “Banana” Pueyrredon, también lo integran Flor Jazmín, Juli Castro, Leti Siciliani y Mariano Saborido, festejó el éxito junto al empresario y dueño del Teatro Tronador Marcelo González. La obra viene de agotar 700 localidades el pasado lunes, siendo una de las obras mas convocantes de la temporada.

Después de la función, los protagonistas compartieron una cena de camaradería en Pueyrredón Parador de Playa, un punto de referencia del circuito gastronómico local, donde brindaron por el presente de la obra y el acompañamiento del público marplatense.

La celebración fue una oportunidad para destacar el buen momento que atraviesa el espectáculo, que viene convocando a una importante cantidad de espectadores y consolidándose como una de las propuestas teatrales más comentadas de la temporada. El encuentro reunió a actores, integrantes del equipo artístico y personas vinculadas a la producción, en un clima distendido y de reconocimiento al trabajo colectivo.

Desde la producción resaltaron la respuesta del público y el valor de espacios como el Teatro Tronador, que continúan fortaleciendo la agenda cultural de la ciudad.

La llamada se presenta los lunes y martes de enero a las 21:00 y 23:00 respectivamente. Las entradas se pueden adquirir en la boletería del teatro (Santiago del Estero 1746) o por Ticketek.

