En la reciente Thelma: una abuela en acción, que se puede ver en la plataforma HBO Max, June Squibb interpreta a la Thelma del título, una mujer de 93 años que sale a la calle para recuperar el dinero que le robaron en una estafa telefónica. No es un detalle menor decir que la actriz tiene la misma edad que el personaje, algo que no suele ocurrir en las películas. Pero sí, June Squibb es un actriz nonagenaria que demuestra un gran carácter y una gran vitalidad, como sus personajes en las películas.

Otro detalle notable de la carrera de Squibb es que su debut en el cine se dio recién en 1990 con la película Alice, de Woody Allen, es decir a los 61 años. Pero no se trató del caso de una actriz amateur que probó suerte recién a esa edad, sino que previamente tuvo una gran trayectoria en el teatro, pasando por el musical en la década de 1950 y luego en 1958 llegando al Off-Broadway donde tuvo su gran oportunidad en una obra reconocida como The boy friend. Fue en la década siguiente donde logró consolidarse sobre las tablas y donde también se convirtió en cara de comerciales.

June Louise Squibb nació el 6 de noviembre de 1929 en Vandalia, Illinois. Su padre era un agente de seguros y su madre, Joy Belle Force, una reconocida pianista que acompañaba películas mudas. En un entorno donde se fomentaba el interés por el arte, desde pequeña acompañaba a su madre a las proyecciones, lo que despertó su pasión por la actuación.

Puede interesarte

“Siempre he creído que las reglas están hechas para romperse”, dijo en una entrevista a la página de los Globos de Oro, en oportunidad de su nominación como actriz de reparto por su consagratoria actuación en Nebraska. Tal vez por ese deseo de romper reglas es que decidió lanzarse primero a la televisión y luego al cine, cuando ya superaba largamente los 50 años, algo poco usual sobre todo en Hollywood, donde la juventud lo es todo. Tras una participación en la serie de CBS Schoolbreak special em 1985 logró su credencial del Sindicato de Actores, lo que dio inicio a un camino de mayor consideración.

Tras su debut en Alice, Squibb comenzó a transitar las pantallas del cine y la televisión con asiduidad, convocada para personajes de reparto, especialmente por su versatilidad y por su carisma. Trabajó en La edad de la inocencia de Martin Scorsese, en ¿Conoces a Joe Black? junto a Brad Pitt, en Lejos del paraíso de Todd Haynes, hizo voces en Toy Story 4 e Intensa-Mente 2 y hasta interpretó a la reina Elizabeth en la delirante 7 Days in Hell. En series tuvo participaciones en La ley y el orden, ER, Dr House, Glee, The big bang theory, Modern family. Según el sitio especializado IMDB tiene créditos en 102 producciones desde aquel debut en Schoolbreak special y dos producciones en el futuro como Back of book y en It happened one night, cortometraje dirigido por su hijo Harry Kakatsakis.

Si bien para 2002 era una cara conocida, no fue hasta ese año que le prestamos real atención por su breve participación en Las confesiones del Sr. Schmidt de Alexander Payne. Allí interpretó a la esposa de Jack Nicholson, que moría a los pocos minutos dejándolo viudo. Era una actuación tan fugaz como formidable, algo que por suerte podría profundizar junto al mismo director una década después en Nebraska, en la que interpretaba también a la esposa del protagonista, en este caso Bruce Dern. Squibb brillaba en cada aparición, alcanzando el momento máximo de estelaridad en una escena donde con absoluto desparpajo terminaba orinando una tumba.

Puede interesarte

Esa energía vuelve a estar presente en Thelma: una abuela en acción, donde es la absoluta protagonista de una película que mezcla la comedia con el policial, presentando una imagen cruda de la tercera edad pero a la vez divertida, dejando de lado cualquier paternalismo o mirada indulgente. “Una persona de 70 años me dice: ‘¡Quiero ser como tú cuando crezca!’”, comentaba con gracia la actriz en una entrevista para The Hollywood Reporter, y esa parece ser la forma con que Squibb se toma el paso del tiempo, algo que sobresale en Thelma… y que es una suerte de carta de presentación de la vitalidad y el humor de Squibb, una leyenda en plena actividad. O mejor no le digamos eso porque mucho no le gusta: “Si me llaman ‘ícono’ una vez más, voy a gritar”.