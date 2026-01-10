Julio Chávez debutó en Mar del Plata con La Ballena, una de las obras más impactantes de la cartelera teatral argentina reciente, y lo hace con una mirada profunda sobre el teatro, el cuerpo, la imaginación y la condición humana. Protagonista absoluto de la puesta, el actor explicó cómo fue su acercamiento al material y qué lo llevó a aceptar el desafío de encarnar a Charlie, un profesor de literatura con obesidad mórbida que atraviesa un profundo aislamiento emocional.

Ads

Puede interesarte

“Yo soy menos romántico en ese sentido”, confesó Chávez al recordar el primer contacto con la obra. “Me trajeron el material, lo leí —que es siempre lo primero que hago— y sentí inmediatamente mucha empatía y mucho gusto. Es verdaderamente una obra de teatro porque tiene que producir un hecho mágico, un hecho de la imaginación, y ahí el público tiene que colaborar”, sostuvo al programa El Marplatense en verano, que se emite por radio Mitre MdP (FM 103.7).

Ads

En ese sentido, el actor remarcó que el teatro es, ante todo, un pacto con el espectador. “Mi propuesta es que a los tres minutos el espectador diga: me olvidé de Julio, es otra persona. Eso es una invitación al teatro. Sentate que yo te voy a hacer imaginar algo”, explicó, al tiempo que destacó el trabajo físico y expresivo que exige el personaje.

Chávez subrayó que La Ballena va mucho más allá de una condición corporal. “La obra no tiene que ver solamente con una situación física. Tiene que ver con un relato, con temas como el amor, la fe, la religión, la vida, la muerte, la decisión de un ser humano sobre sí mismo. También con el enojo y el agradecimiento hacia las instituciones”, reflexionó. “La medicina es una institución fundamental, pero una persona puede elegir que no sea la solución. Los seres humanos decidimos, incluso cuando no queremos más, y eso nos diferencia”.

Ads

Lejos de buscar la compasión fácil, el actor planteó otro eje para el espectador: “Más allá de compadecerse de Charlie, es importante preguntarse por qué está ahí. Tal vez no terminemos compadeciéndonos de él, sino entendiéndonos un poco más a nosotros mismos”.

En sus declaraciones, Chávez también reflexionó sobre la mirada social, la inclusión y la estigmatización. “Es importante corrernos de la estigmatización, pero también no naturalizar todo como si todo fuese lo mismo. Ver lo diferente no es un problema. El problema es qué hacemos con eso”, señaló. “Bienvenida la inclusión, pero no como una solución mágica al problema de la humanidad. El problema sigue siendo el ser humano, con sus fallas, sus prejuicios, sus contradicciones”.

La Ballena es la adaptación teatral de la película homónima y narra la historia de Charlie, un profesor de literatura que vive con obesidad mórbida y atraviesa un profundo aislamiento emocional. En su intento por encontrar redención, busca recomponer el vínculo con su hija adolescente, en un relato intenso que aborda la culpa, la soledad y el perdón.

Ads

Con dirección de Ricky Pashkus, la obra propone una puesta en escena sensible y potente, sostenida por una actuación central de enorme impacto. Tras su exitoso paso por el Teatro Paseo La Plaza en Buenos Aires, La Ballena llega al Teatro Tronador BNA como una de las grandes propuestas dramáticas de la temporada de verano 2026.

El elenco lo encabeza Julio Chávez, junto a Laura Oliva, Máximo Meyer, Manuela Yantorno y Roxana Berco. Las funciones se realizarán todos los viernes de enero a las 21 horas en el Teatro Tronador BNA.