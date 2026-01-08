La exitosa obra La ballena protagonizada por Julio Chávez junto a un gran elenco y la dirección de Ricky Pashkus dan su presente en la temporada veraniega de Mar del Plata durante todo enero. Se presentará los viernes y sábados a las 21:00 en el Teatro Tronador BNA (Santiago del Estero 1746).

Ads

La obra, que es reconocida mundialmente e inspiró la película por la que Brendan Fraser ganó un Oscar, cuenta además con actuaciones de Laura Oliva, Máximo Meyer, Manuela Yantorno y Roxana Berco.

Además, esta pieza teatral fue elogiada por el público y la crítica por su profundidad y le dio a Chávez y Oliva la nominación en los premios ACE (Asociación de Cronistas del Espectáculo).

Ads

Puede interesarte

El público podrá ver a Chávez dándole vida a Charlie, un profesor de literatura que da clases desde su casa. Está enfermo, tiene obesidad mórbida, ha decidido no atenderse y atraviesa sus días acompañado de su amiga Ana. Así, conoce a Tomás, un joven religioso que lo lleva a enfrentar su historia.

La ballena es la historia de un final. Los últimos días en la vida de un hombre que lleva en su cuerpo el daño que se ha hecho, que ha hecho y que le han hecho. Los últimos días de un hombre que intenta reparar algo impulsado por una esperanza en el mundo. Perdonar y ser perdonado es una forma de darle una nueva oportunidad al ser humano.

Ads