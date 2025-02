Julián Álvarez suele ser una pieza codiciada para cualquier equipo europeo pero sorprende ahora que figure en el radar del Manchester United, el clásico rival de su anterior club, el City.

Los “Diablos Rojos” que no están atravesando un buen momento, está preparando una oferta ante el Atlético de Madrid para quedarse con los servicios del “Araña”. Esto lo ha indicado el medio español Ok Diario quien indica que el club de Old Trafford estaría dispuesto a pagar nada menos que 144 millones de euros por el pase del jugador argentino para la próxima temporada.

Cabe recordar que, en su momento, el conjunto madrileño se quedó con el ex River pagando 75 millones de euros, con unos 20 millones más en objetivos por cumplir, por lo que si las cifras son ciertas, sería un gran negocio.

Más allá de lo que piense el United que necesita volver a reformular su equipo teniendo en cuenta la malas actuaciones que ha tenido a lo largo de la temporada, también está en medio el deseo del jugador que parece estar muy conforme en el conjunto “colchonero” con los minutos que esperaba y buenos rendimientos.

Hasta el momento ha disputado 36 partidos con 17 goles anotados y 4 asistencias, ganándose de a poco un lugar en el corazón de los hinchas madrileños.

Hoy parece un pase bastante complicado, pero si eventualmente se fuera a dar, sería la mayor cantidad de dinero que se pague por un jugador argentino luego de que el Chelsea pusiera 120 millones para quedarse con los servicios de Enzo Fernández luego del Mundial de Qatar 2022.