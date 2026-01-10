La provincia de Jujuy dará inicio a su agenda de promoción turística de verano 2026 en la Costa Atlántica con una serie de actividades gratuitas que se desarrollarán del martes 13 al jueves 15 en Mar del Plata y otras localidades costeras, organizadas por el Ministerio de Cultura y Turismo provincial.

Ads

La acción forma parte de una estrategia que se repite cada temporada estival y que busca reforzar la presencia sostenida de Jujuy en la región, acercando su oferta turística tanto al público general como a operadores del sector y medios de comunicación.

Mar del Plata vuelve a ocupar un lugar central dentro del calendario promocional de la provincia, consolidándose como una plaza estratégica y como un punto de encuentro clave para el vínculo histórico que Jujuy mantiene con la Costa Atlántica.

Ads

Puede interesarte

Las actividades promocionales comenzarán el martes, con presencia en Playa Varese de 10:00 a 13:00 y en Playa Grande de 15:00 a 19:00.

El miércoles se realizarán recorridos de playas y vía pública en Pinamar de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:00, acciones promocionales en Cariló y, en Mar del Plata, una presentación del destino Jujuy con un encuentro exclusivo para operadores turísticos y prensa en Santa Playa Grande – Victoria Ocampo, de 18:00 a 21:00.

Ads

La agenda continuará el jueves en Miramar, con recorridos de playas y vía pública de 09:00 a 13:00.

Puede interesarte

Durante la agenda promocional se presentará la propuesta turística integral de Jujuy para el verano 2026, basada en sus cuatro regiones y en una combinación de naturaleza, identidad cultural y desarrollo sustentable, con especial énfasis en experiencias auténticas del norte argentino.

Entre los ejes destacados se encuentra la Ruta del Vino de Altura, una propuesta enoturística que se desarrolla en la Quebrada de Humahuaca y los Valles, con visitas guiadas a viñedos de altura y degustaciones que reflejan la identidad regional. También se promocionará el Tren Solar de la Quebrada, un medio de transporte innovador y sustentable que conecta Volcán, Purmamarca, Maimará, Tilcara y Humahuaca, y permite recorrer paisajes y pueblos emblemáticos de manera responsable con el ambiente.

Ads

La cultura y las tradiciones jujeñas ocupan un lugar central en la propuesta, con el Carnaval jujeño y sus celebraciones ancestrales como uno de los principales atractivos culturales del país, reconocidos por sus rituales, música y expresiones populares.

Puede interesarte

El calendario de celebraciones 2026 incluye hoy el Encuentro de Copleros en Purmamarca; el Jueves de Comadres el 12 de febrero; el Carnaval Grande los días 14, 15 y 16 de febrero, con comparsas y rituales populares; y el Carnaval Chico el 21 de febrero.