El ciclo Jueves de Jazz regresará al escenario de Club TRI con una noche dedicada a la música improvisada y al encuentro entre artistas. La propuesta tendrá lugar el jueves 12 de marzo desde las 20 en el espacio ubicado en 20 de Septiembre 2650, con entrada libre y gratuita.

La apertura de la jornada estará a cargo de El Idioma de los Peces, una formación que explora el jazz desde una perspectiva contemporánea, combinando la tradición del género con nuevas búsquedas sonoras. El grupo propone un repertorio que dialoga entre la improvisación, las texturas modernas y la energía del jazz actual.

La banda está integrada por Julia Etchart en batería, Manu Berardi en saxo tenor, Ignacio Pomponio en guitarra y Dante Lewkowicz en bajo.

Con esta formación, el cuarteto construye un sonido dinámico que recorre distintos climas dentro del universo jazzístico.

Luego del concierto, a partir de las 22, la noche continuará con una jam session abierta, un espacio clásico del género donde músicos invitados podrán subir al escenario para improvisar y compartir música en vivo.

De esta manera, el Club TRI volverá a convertirse en un punto de encuentro para la escena local del jazz, en una propuesta que combina concierto e improvisación.