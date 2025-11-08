Autoridades del Poder Judicial de Mar del Plata realizaron una recorrida por las Unidades Penitenciarias 15 y 50 del complejo carcelario de Batán, acompañadas por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, y el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Xavier Areses.

Ads

Participaron de la visita el presidente de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Gastón Alexis De Marco; el camarista Leandro Favaro; y los secretarios Laura Cecilia Radesca y Matías San Martín. También estuvieron presentes el secretario de Coordinación del Complejo Penitenciario Este, Gastón Collado, y los directores de las unidades penitenciarias locales.

Durante el recorrido por la Unidad 15, las autoridades observaron las obras de refacción en seis pabellones y recibieron información sobre el proyecto de remodelación integral del establecimiento. Además, visitaron la construcción de una nueva cocina central y el futuro sector de sanidad, en el marco de una inversión significativa en infraestructura destinada a mejorar las condiciones de vida y trabajo dentro del penal.

Ads

Puede interesarte

La comitiva también recorrió el centro de formación laboral, donde la cooperativa Oktupak lleva adelante actividades productivas y educativas. Posteriormente, se trasladaron a la Unidad 50, que aloja a mujeres privadas de libertad, donde se interiorizaron sobre los programas de tratamiento, educación y seguridad implementados en el lugar.

Durante la jornada, los magistrados mantuvieron diálogos con personas privadas de libertad y con personal penitenciario, con el objetivo de conocer de primera mano el funcionamiento de los programas de reinserción y las condiciones de detención.

Ads