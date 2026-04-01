Jubilaciones y asignaciones aumentarán 2,90% en abril y se mantiene el bono de $70.000
El incremento se aplica por la fórmula de movilidad basada en el IPC. El bono alcanza a jubilados con haberes mínimos y se paga de forma proporcional a quienes superen ese monto.
La ANSES informó que en abril las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán un 2,90%, en base a la fórmula de movilidad que toma como referencia el IPC de febrero, y confirmó el pago de un bono de $70.000 para quienes perciben haberes mínimos.
Con el incremento y el refuerzo, los titulares de jubilaciones y pensiones mínimas cobrarán un total de $450.319,31, compuesto por $380.319,31 de haber actualizado más el bono. En tanto, quienes superen el haber mínimo recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $374.255,45, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez alcanzarán los $336.223,52, en ambos casos incluyendo el bono extraordinario.
Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $136.666, la AUH por Hijo con Discapacidad de $445.003 y la Asignación Familiar por Hijo de $68.341 para el primer rango de ingresos.
Desde el organismo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, indicaron que los pagos se realizarán de acuerdo con el calendario habitual.
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