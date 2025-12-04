El arte de Juana Molina fue siempre el de lo singular, el de lo diferente; ese que los oídos acostumbrados a un sonido empaquetado por la industria considera “raro”. Así fue en sus participaciones como actriz junto a Antonio Gasalla o en su programa de culto Juana y sus hermanas. Y así lo es desde que emprendió su carrera musical, siempre a la vanguardia, y así es en los momentos en los que tiene que definir lo que hace. “Las canciones son como marsupiales: nacen pero no están terminadas”, dirá en diálogo con El Marplatense.

Juana Molina tiene nuevo material discográfico, Doga, el octavo de su carrera. Lo presentará este sábado a las 20:00 en el Club TRI (20 de Septiembre 2650), en una noche que contará con la apertura de Valeria del Mar y musicalización de Rorro. Será un encuentro ideal, ya que como señala es tal vez el momento de todo el proceso que más disfruta: “Le fui agarrando el gusto a los shows en vivo con los años, y uno de los trabajos más lindos es justamente transportar, traducir al show las canciones que grabé. Me encanta esa parte”.

-Hacía unos años que no editabas.

Sí, porque estuve grabando muchísimo y en una etapa medio negativa donde todo me parecía que no servía. Era cuestión de cambiar el enfoque. Las cosas son según el cristal con que se miren. Lo comprobé con esto: había trabajado muchísimo, en diferentes grabaciones, en distintas épocas, siempre descartando todo. Y al final rescaté muchísimas cosas de todo lo que había hecho.

-En esos momentos, ¿sos de consultar o te importa más lo que vos sentís?

Consulto, pero no sé después qué hago con esa consulta. Me digo que si a mí no me convence algo, nadie me va a convencer de que esté bien.

-En Doga, ¿qué encontraste que no habías desarrollado antes?

El mundo de la síntesis analógica. Es una manera de hacer sonidos que dependen de la electricidad: osciladores, voltajes, parámetros. Cuando sabés mucho -que no es mi caso- podés hacer el sonido que quieras. No necesitás otros instrumentos, podés hacer todos los sonidos. Pero cada vez necesitás más módulos. Es infinito. Cuando tomaba clases, sonaba la sirena de un tren y el profesor me decía: “Hacé ese sonido”. Entonces tenías que estudiar el ataque, la forma, cuánto duraba, cómo bajaba. Así te das cuenta cómo se forman los sonidos.

-Decías que es infinito. ¿Eso es un riesgo o una libertad?

Es frustrante cuando no lo sabés usar. Movés botones y no pasa nada. Tenés que conectar cada función con algo que la reciba. Si no entendés lo básico, es muy frustrante. Pero cuando ya sabés un poquito, pasan cosas medio azarosamente. Y como sabía que muchas de esas cosas no iban a repetirse, empecé a grabar todo. A veces grababa cuatro horas de algo prácticamente igual, pero iba estudiando. Me daba miedo hacer algo que después considerara una genialidad y no saber cómo lo hice. Por lo menos lo tenés grabado. Después podés consultar a los que saben y más o menos lo rehacen.

Arte de “Doga”, el nuevo disco de Juana Molina.

En estos tiempos de inmediatez pautada por los ritmos que dictan los impersonales algoritmos, Juana asegura: “Sigo manteniendo la romántica idea de un disco como totalidad: poner play y escuchar una canción atrás de la otra. Yo escucho así los discos. Me pongo uno y lo oigo entero; si una canción no me gusta mucho, la salteo, como máximo. No me gusta el popurrí inesperado o la decisión de un algoritmo que supone que te va a gustar algo, y lo más terrible de eso es que no para nunca”.

Esa bola de sonido del presente, donde una canción le sigue a otra con un orden aleatorio no parece ser el mejor mundo para la actriz y cantante. “Me da la sensación -porque yo no lo hago- que después de 47 canciones que te propone el algoritmo, llega un momento en que dejás de registrar cualquier cosa. Se vuelve un ruido de fondo. Y como soy súper, recontra, mega antirruido, no soporto esa manera de escuchar música. Llega un momento en que quiero tirar el aparato contra la pared. Puedo apagarlo, claro, que es más fácil y más barato, pero me dan ganas”, relata sin perder el humor.

Juana destaca con desagrado que esa invasión auditiva y esa contaminación de sonido “están en todas partes” y recuerda historias de la infancia, cuando ya le molestaba el murmullo de la gente, el ruido de los cubiertos, cuando iba a un restaurante. Y cuenta que una vez en un viaje en barco, que imaginó como “gaviotas, océano, silencio”, tuvo la infausta novedad de que había “música en todas partes, incluso en la cubierta”. No obstante, lo que le sorprendió fue respuesta ante su pregunta de por qué había música en todas partes: “Si no hay música, la gente se queda callada”, le respondieron. “¿Y qué más quieren? ¡Que la gente esté en paz, disfrutando! Fue un infierno el viaje. Además, te imponen una música que no escucharías. ¿Cómo van a suponer que a 500 personas les gustará lo mismo? Es imposible”, reflexionó.

-¿Lo vivís como una batalla perdida o creés que puede cambiar?

Lo vivo como una batalla absolutamente perdida. Hay gente que parece volcarse un poquito, pero debe ser el 0,0001%. Está tan metido que muchos ni se dan cuenta. ¿Nunca te pasa que para un ruido y todos hacen “ahhh”? Si pararan la música, pasaría lo mismo. En cuanto al disco, yo no pienso en eso de con qué va a mezclarlo el algoritmo ni qué volumen va a tener. Porque también está el tema del volumen: los discos se comprimen para que suenen fuertes, y pierden dinámica. En un concierto o en un disco clásico, lo fuerte es muy fuerte y lo suave es muy suave. Yo conservo eso porque me parece importante. No quiero que todo suene igual.

-¿Esto fue algo que tenías incorporado desde siempre y te empezó a pasar con el tiempo?

Los tengo desde siempre. Mi abuela contaba que cuando iba a su casa no podía poner la aspiradora ni el lavarropas porque yo me iba corriendo, me tapaba los oídos y me escondía.

-Imagino que este mundo tecnológico lo vivís como una pesadilla…

Y, un poco sí.

-En tus canciones trabajás muchísimo el sonido. ¿Cuándo definís que una canción está terminada?

Se termina por épocas. Hay un momento en el proceso en que lo escucho y lo escucho, ya no le corrijo nada, y lo oigo casi como oyente. Ese es el momento en que digo: “Listo”. Después pasan meses y pienso “esto debería haberlo hecho distinto”. Pero eso ya es otra cosa: un criterio cambiante que no cesa.

-¿Y te pasa cuando volvés a escuchar tus discos?

No los escucho mucho. Los escucho después, para poder tocarlos en vivo: voy cotejando si me falta algo muy importante. “Huy, este sonido, ¿cómo lo metemos?”; a veces no hace falta, a veces hay que sacrificar algo.

-En vivo se reinventan canciones…

Para mí, las canciones son como marsupiales: nacen pero no están terminadas. Muchas cambian con los años; algunas se fraguan en una forma definitiva. Tengo un par que toco igual hace años, como si hubieran llegado a su mejor versión. Otras dependen de con quién toque: sola, en dúo, en trío. Eso cambia todo.

-¿Te pasa con otros artistas preferir versiones en vivo antes que las del disco?

No sé… me pasó al revés. Cuando era chica vino Dorival Caymmi y había una canción suya que me encantaba. La tocó y no tenía nada que ver con la del disco, ni siquiera los acordes. Fue una decepción. Entonces pensé: si es una decepción, “¿qué le voy a hacer? Iguales no puedo hacer las canciones”. Pero en vivo hay adrenalina, energía, el momento compartido. Cosas que en los discos no existen.

-Me pareció valiente que digas que te molesta el ruido constante, porque hay artistas con trayectoria que se cuidan para no quedar antipáticos o anticuados.

Es que hay cosas que me pasan desde siempre. Mi aversión a los ruidos viene desde que tengo dos o cinco años, no es por la edad. Pero sí: cuando sos grande, si expresás una molestia, parece que la decís porque sos grande, no porque sos así. Eso me da bronca. Hace que mucha gente tenga miedo de expresar lo que piensa. Y además las generaciones no son iguales. Por ejemplo, los chicos de 20 crecieron comiendo transgénicos y llenos de antibióticos; no tienen la misma salud que yo. No es culpa de ellos: es otro cuerpo, otra resistencia. Son todos alérgicos a todo. Antes encontrar una persona alérgica era rarísimo. Ahora somos alérgicos a todo. No es el humano que cambió: son las cosas que nos venden.

-También aparece esa cosa de “sos viejo”, como un reflejo inmediato.

Sí, totalmente. Pero también sé de dónde viene: cuando tenía 13 años, había un chico de 24 en el club que quería ser amigo y nosotros le decíamos “salí de acá, viejo”. Cuando sos tan chico, tenés otra percepción del mundo. Te creés eterno, no pensás que vas a ser grande, y menos viejo. Tenés esa despreocupación y atrevimiento para decir lo que quieras. Pero también éramos un poco más respetuosos.