Ahora la banda sureña liderada por Rodrigo Martin, Juana La Loca, vuelve al ruedo con nuevo sencillo, videoclip y fecha en Mar del Plata. Se trata de "Espejismo" y un atractivo show el próximo viernes 29 de marzo a partir de las 21 en Vorterix Club, ubicado en la Diagonal Pueyrredón al 3338.

“Espejismo” es el flamante single y video producido por Andy Caballero. El concierto exclusivo y de capacidad limitada en ARTLAB del sábado 6 de abril tendrá un interesante extra: la filmación en vivo de "Maquillás", que será futuro corte desde Endorfina, su más reciente producción. La elección de la sala tiene estrecha relación con la propuesta artística y la calidad de pantalla para la proyección de imágenes que acompañarán el show. Endorfina ya se encuentra disponible en la tienda oficial del grupo: juanalaloca.com.ar o por la plataforma de Vegan Records.

En estos días, Juana La Loca inició nuevas grabaciones en lugares con acústica "no controlada", es decir sin la acústica establecida y preparada de un estudio tradicional, tomando todos los armónicos producidos en materiales vivos y estimulándolos de manera posterior. Experimenta utilizando superposición de diversos micrófonos en distancias y lugares diferentes, creando así el texturado sónico. El concepto radica en capturar el sonido de una forma única e irrepetible cuando viaja en el aire a través de las moléculas de oxígeno.

Por otro lado, Rodrigo Martin anunció que muy pronto lanzará Tramas, su primer libro a través de Serial Editorial, bajo la dirección general de Gustavo Trichilo.

A mediados de año, Juana La Loca iniciará una intensa gira a modo de celebración por los 30 años de Electronauta, su primer álbum. El tour comenzará en junio y tendrá una duración de tres meses. Comprenderá entre 10 y 15 ciudades de Argentina, Chile y Paraguay. Al margen del tour nacional, el próximo viernes 29 de marzo presentará Endorfina en Vorterix de Mar del Plata.

Vale recordar que el grupo liderado por el vocalista y compositor Rodrigo Martin tocó entre otros con Depeche Mode, Oasis y Soda Stereo. Fue uno de los que encabezó la renovación del Rock Argentino de los años ‘90 junto a Los Brujos, Babasónicos y Peligrosos Gorriones. Grabó en Los Angeles con Billy Preston, ni más ni menos que el tecladista de The Beatles en Let It Be. Cuenta con "Sábado a la noche”, uno de los hits más populares de la historia del rock nacional y es creadora de la denominación rock sónico a partir de una declaración de Rodrigo Martin.

El sonido de Endorfina se basa en la estimulación de armónicos procedentes de la tecnología valvular en pos de conseguir sensaciones auditivas de brillo, presencia y substancia que exceden a la ecualización tradicional y generan una nueva dimensión sonora. La filosofía es la combinación de elementos de la música electrónica de los años 70 con modernos riffs y texturas de guitarras. Esa es la esencia del flamante trabajo, del cual se desprenden tres cortes apoyados con sus respectivos videoclips y con otros dos en camino.