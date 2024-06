Durante una semana todas las miradas deportivas estarán puestas en la ciudad de Bucaramanga (Colombia), sede de la AmeriCup U18 Femenina. A días del estreno oficial, el cuerpo técnico que encabeza Mauricio Santángelo oficializó la lista de doce jugadoras que representarán a la Argentina en Colombia, evento que se desarrollará del 17 al 23 de junio.

La Selección Nacional para el Premundial se compone por Ema Baldo, la marplatense Juana Barrionuevo, Julia Bosque, Alma Bourgarel, Sol Depetris, Isabella Ingenito, Nerea Lagowski, Malena Maggi, Milagros Morell, Alessia Reale, Stephanie Smidt Falter y a Fiamma Solis. El plantel conserva a 10 de las medallistas de bronce del Sudamericano U17 del 2023, además de las tres clase 2006 que se subieron al podio en la AmeriCup U18 de Buenos Aires en 2022.

Las cinco jugadoras desafectadas con respecto a la nómina original fueron Miranda Canales, Virginia Peralta, Rocío Leta, Sofía Novoa e Isabella Boullón.

El resto del staff de profesionales se completa con Mariano Marcos y con Daiana Di Benedetto como asistentes principales, con Yonathan Rodríguez como preparador físico, Mariano González como médico, Facundo Migliasso será el kinesiólogo del grupo y Fernando Kifel ocupará la función de utilero. Karina Rodríguez será la Team Manager de la delegación.

En su preparación en Buenos Aires, se organizaron tres amistosos frente a rivales de jerarquía con el propósito de realizar los últimos ajustes estratégicos y entrar en ritmo de juego antes del debut continental.

La U18 tendrá su primer partido el lunes 17 frente a Canadá. El martes 18 se medirá ante República Dominicana, mientras que al día siguiente será rival de Colombia. De acuerdo al formato de competencia, todas las selecciones avanzarán a los cuartos de final. En esta ronda se cruzará con alguno de los países que integran la Zona B cómo México, Estados Unidos, Brasil o Puerto Rico. Los cuatro semifinalistas clasifican a la Copa del Mundo U19 del próximo año.

SELECCIÓN ARGENTINA U18 FEMENINA

#4 Stephanie Smidt Falter | 2006 | Ferro Carril Oeste

#5 Nerea Lagowski | 2006 | Unibasket Logroño

#6 Alma Bourgarel | 2006 | Obras Sanitarias

#7 Ema Baldo | 2006 | Valencia Basket Club

#8 Julia Bosque | 2006 | Obras Sanitarias

#10 Fiamma Solis | 2007 | Obras Sanitarias

#11 Sol Depetris | 2007 | Unión Florida

#12 Alessia Reale | 2006 | Ameghino

#13 Malena Maggi | 2006 | Unión Florida

#14 Isabella Ingenito | 2007 | San Salvatore Selarguis

#15 Milagros Morell | 2007 | Obras Sanitarias

#24 Juana Barrionuevo | 2007 | Ameghino



STAFF

Entrenador Principal: Mauricio Santángelo

Asistente: Mariano Marcos

Asistente: Daiana Di Benedetto

Preparador Físico: Yonathan Rodríguez

Kinesiólogo: Facundo Migliasso

Médico: Mariano González

Utilero: Fernando Kifel

Team Manager: Karina Rodríguez

FIXTURE

Lunes 17/06 - 19.40hs - Argentina vs Canadá

Martes 18/06 - 19.40hs - República Dominicana vs Argentina

Miércoles 19/06 - 22:10hs - Colombia vs Argentina

Viernes 21/06: Cuartos de Final

Sábado 22/06: Semifinales

Domingo 23/06: Final