Luego de una intensa semana de preparación en la Ciudad de Buenos Aires, el cuerpo técnico oficializó la lista de doce jugadoras que representarán a la Argentina en la Copa del Mundo U17 de León e Irapuato, en el estado mexicano de Guanajuato. La cita será del 13 al 21 de julio, con la albiceleste formando parte del Grupo A.

El plantel mundialista se conforma con las figuras de Juana Barrionuevo, Isabella Boullón, Francisca Canello Novelli, Sol Depetris, Abril Fernández, Isabella Ingenito, Milagros Morell, Sofía Novoa Ferrari, Abril Ochoa, Isabella Roldán, Renata Scordo Hernández y por Fiamma Solis. Con respecto a la nómina original, las cinco cortes durante el proceso fueron los de Florencia Bragado, Catalina Creolani, Lola Ritondale, Matilda Campos y la desafección de Rocío Leta por lesión.

La lista conserva a nueve campeonas del Sudamericano U15 de Chile de 2022, a nueve medallistas de bronce del FIBA Américas U16 del 2023, también con México como país organizador; y a cinco con participación reciente en el tercer puesto de la AmeriCup U18 de Colombia.

El staff de profesionales de la CAB estará encabezado por Paula Budini, acompañada por Mariano Marcos y con Laura González como asistentes principales. Yonathan Rodríguez será el preparador físico, Marcos Schugurensky el médico, Facundo Migliasso fue designado como kinesiólogo del grupo y Luciano Salgueiro ocupará la función de utilero. Karina Rodríguez será la Team Manager de la delegación.

La región sudamericana tendrá a Argentina como su único representante, subrayando un evento histórico para las camadas juveniles nacionales. La U17 tendrá su debut el sábado 13 frente a España, el domingo 14 será rival de Japón, mientras que el martes 16 cerrará la fase regular ante el combinado de Finlandia. Ya en instancias de octavos de final se cruzará con algunos de los integrantes del Grupo B cómo Italia, México, Malí o Nueva Zelanda. En caso de una eventual derrota en playoffs, buscará la reclasificación para los puestos 9° al 16°.

Será la cuarta vez que la categoría compite en un torneo de esta naturaleza. Las anteriores apariciones se remontan a Toulouse (Francia) 2010, Minsk (Bielorrusia) 2018 y Debrecen (Hungría) 2022. En esas tres ediciones previas, acumuló nueve victorias en 21 presentaciones y con una efectividad aproximada al 43%. El noveno puesto en la ciudad gala marcó la mejor actuación nacional hasta ahora con la singularidad que corresponde a la edición inaugural del campeonato.

SELECCIÓN ARGENTINA U17 FEMENINA



#2 Isabella Boullón Faifer | 2007 | Obras Sanitarias

#5 Abril Ochoa | 2007 | El Coati

#6 Abril Fernández | 2007 | Lanús

#7 Juana Barrionuevo | 2007 | Ameghino

#8 Sofía Novoa Ferrari | 2008 | Vélez Sarsfield

#9 Isabella Roldán | 2009 | 9 de Julio

#10 Fiamma Solis | 2007 | Obras Sanitarias

#11 Sol Depetris | 2007 | Unión Florida

#12 Renata Scordo Hernández | 2008 | Obras Sanitarias

#14 Isabella Ingenito | 2007 | San Salvatore Selarguis

#15 Milagros Morell | 2007 | Obras Sanitarias

#18 Francisca Canello Novelli | 2009 | Obras Sanitarias

STAFF



Entrenador Principal: Paula Budini

Asistente: Mariano Marcos

Asistente: Laura Soledad González

Preparador Físico: Yonathan Rodríguez

Kinesiólogo: Facundo Migliasso

Médico: Marcos Schugurensky

Utilero: Luciano Salgueiro

Team Manager: Karina Rodríguez

FIXTURE



Sábado 13/07 - 16.00hs - España vs Argentina

Domingo 14/07 - 18.30hs - Argentina vs Japón

Martes 16/07 - 16.00hs - Argentina vs Finlandia

Miércoles 17/07: Octavos de final

Viernes 19/07: Cuartos de final

Sábado 20/07: Semifinal

Domingo 21/07: Final