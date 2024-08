París 2024 dejó un nuevo campeón olímpico para el país y la segunda presea dorada en la historia argentina que puede aportar el ciclismo después de la que obtuvieron Juan Curuchet y Walter Pérez en Beijing 2008. En horas muy agitadas y donde las emociones estaban a flor de piel, el marplatense estuvo acompañando a José "Maligno" Torres en el tránsito hasta lo más alto del podio y contó su experiencia desde Francia en Marca Deportiva Radio (FM 99.9).

"Estoy feliz por él, fue un sueño lo que vivió a punto tal que no quería dormir. Nos pasa eso en serio porque cuando me pasó a mí estuve tres noches sin dormir. Es el logro máximo que tenemos. Se lo merece porque es un buen tipo, ha luchado por esto, es un super profesional y nos puede dar un gran mensaje a todos jóvenes", indicó primeramente. Torres empezará a ser un ejemplo para ellos y es algo que el ciclismo en general debe aprovechar: "será una inspiración para muchos chicos. En Mar del Plata tenemos una zona cerca del casino donde él ha ido y en muchas partes de Argentina hay chicos que practican y no son conocidos. Inspirará a muchos jóvenes para cumplir estos sueños".

Curuchet, junto con Santiago Lange, le sirvieron de apoyo en los momentos de mayor tensión y donde ellos ya habían estado: "Entiendo todas las sensaciones que le pasan cuando uno está en el lugar de largada, haciendo el calentamiento, cuando está yendo para la largada. El día de la clasificación lo fuimos a ver con Santiago Lange para darle unos tips. Él me decía que había corrido muchos eventos, pero sentía que en los Juegos tenía mucha más presión. Le decíamos que disfrutara, pero a la vez esté serio en todos los detalles. Se había sentido bien en la clasificación y le dije que copie exactamente el día, la hora de levantarse, de almorzar, de hacer todo. Nosotros tuvimos esas sensaciones y sabemos que así resulta".

Todo lo que ha logrado José Torres en estos Juegos Olímpicos, es fruto de un enorme esfuerzo porque nadie llega a ese lugar fruto de la casualidad o de la suerte. "Esto no se logra así porque sí, no es casualidad. Es alguien que se preparó, no es fácil obtener un sueño, pero si te comprometés, los resultados salen. En parte es genético porque él hace cosas raras, pero también es cuidarse, prepararse y observar. Ayer estábamos cenando con él y nos seguía preguntando porque pasaban las cosas cuando ya es campeón olímpico. El problema es cuando te encerrás en vos mismo y crees que sabes todo. Ahora tendrá nuevos desafíos y deberá seguir progresando", afirmó el campeón en aquella inolvidable prueba hace 16 años.

Para Juan Curuchet es fundamental comprender que hay que hacer un enorme esfuerzo para cumplir un sueño tan grande como lograr la medalla de oro: "tenemos que dar un mensaje de que los sueños se pueden cumplir, pero hay que laburar. Si ves a Santiago Lange, Peque Pareto, Walter Pérez, Sebastián Crismanich; todos tuvimos un gran sacrificio y mucho esfuerzo para estar ahí. Esas cosas los chicos las tienen que escuchar, es estar en un deporte amateur y ser cada vez más profesional. Me encanta que los jóvenes puedan estar en los Juegos Olímpicos y el mensaje es que hay que laburar y salir a buscar los recursos; entender que el país no está bien y andar con la carpetita abajo del brazo buscandolos".

Vivir un nuevo Juego Olímpico desde adentro como lo está haciendo el marplatense es un privilegio sabiendo que además es una edición especial: "la organización a algunos les gusta y a otros no. Los Juegos Olímpicos cuando los ves en masa, vez como crecen. A medida que avanzan los días van creciendo mucho más. Son increíbles, por la emoción que sentís por los atletas y por los jóvenes. En el momento de una medalla, lo miran 1.000 millones de personas, no hay inversión monetaria que pague esa exposición".

Hoy se da el gusto de recorrer los lugares más emblemáticos de París, disfrutando de lo que más lo apasiona y es un verdadero lujo: "el ciclismo el sábado corre las últimas dos vueltas entre la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo, es increíble, todos los escenarios puestos en lugares históricos para el mundo. Estaba con Gabriel mirando al Maligno y teníamos a metros la Torre Eiffel. Esto es mi vida y lo estoy disfrutando, soy lo que soy por los Juegos Olímpicos es lo que a mí me educó", finalizó.