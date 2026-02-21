Con la excusa de un nuevo recital en Villa Victoria, Juan Carlos Baglietto vuelve a encontrarse con el público de Mar del Plata en una noche que promete mucho más que clásicos del dos por cuatro. Bajo el título “Tangos y otras yerbas”, el músico rosarino propone un recorrido por canciones que marcaron su trayectoria y adelantos de un nuevo proyecto discográfico junto a Lito Vitale, con quien celebra 35 años de trabajo conjunto.

Ads

“Las otras yerbas son variadas y tienen que ver con un álbum nuevo que estamos armando porque con Vitale cumplimos las bodas de coral, 35 años”, contó Baglietto. Ese nuevo material, que justamente llevará ese nombre, convivirá en el escenario con temas que lo acompañan desde hace décadas y, por supuesto, con el tango, “a nuestro modo”, como definió el cantante.

Consultado sobre el fenómeno de los jóvenes que se acercan al tango a través de versiones contemporáneas, Baglietto esquivó la palabra “responsabilidad” y eligió otra: orgullo. “Nos da mucha satisfacción servir de puente, de nexo entre distintas edades, entre padres, hijos, nietos. No lo vivimos como una presión, sino como algo muy lindo que fue creciendo con los años”, explicó.

Ads

Ese crecimiento también se refleja en el público que los sigue: mayoritariamente de su generación, pero cada vez con más presencia joven. “Disfrutan mucho de estas músicas y eso nos da una alegría enorme”, afirmó.

A la hora de elegir qué tangos interpretar, la clave está en la afinidad y en la posibilidad de aportar algo propio. “Tomamos aquellas obras con las que nos sentimos identificados y a las que podemos sumarles algo. Don Vitale decía que las ‘interveníamos’, y algo de eso hay”, reconoció Baglietto. El proceso es casi intuitivo: “A los pocos compases sabemos si esa obra es para nosotros o si es mejor dejarla en sus versiones originales”.

Ads

Desde Postales de este lado del mundo (1991) hasta hoy, la relación artística entre Baglietto y Vitale se sostiene en una conexión que va más allá de la mirada sobre el escenario. “Respiramos y caemos juntos. Eso no se estudia ni se aprende, tiene que ver con una sintonía muy profunda”, describió.

Aunque confesó que prefiere visitar la ciudad fuera de temporada, Baglietto reconoció que tocar en Villa Victoria tiene un valor especial. “En los años 90 hacíamos shows que se llamaban Traiga su manta y escuche y se generaba una situación mágica. Volver ahora, descubrir que el lugar está más vivo que nunca, nos llena de expectativa”, señaló.

Si de emociones se trata, Baglietto admitió que es difícil elegir un solo tango. Nombró Pasional, Nostalgia, Los mareados, La última curda y recordó con especial cariño Naranjo en flor, el primer tango que grabó junto a Vitale. “El tango es muy profundo, muy artístico. Si lo hacés desde la tripa, la emoción es ineludible”, afirmó.

Ads

En esa línea, rescató una definición que le compartió Alejandro Dolina: “El tango es aceptar la derrota con dignidad”. Aunque matizó: “No todos hablan de aceptación; algunos son de rebelión, otros de dolor. Pero siempre está el uso maravilloso de la palabra”.

El repertorio también incluye obras de Astor Piazzolla, muchas de ellas junto a Horacio Ferrer. “Cantar Piazzolla es un desafío enorme, pero maravilloso. Y hacerlo en su ciudad natal tiene un significado especial”, reconoció.

El encuentro será este domingo a las 20:30 en Villa Victoria (Matheu 1851).