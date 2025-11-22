En pleno debate nacional por una posible reforma laboral, un nuevo estudio titulado “Jóvenes y Trabajo: Realidad, Expectativas y Desafíos en un Contexto de Incertidumbre” ofrece una radiografía detallada del vínculo entre los jóvenes y el mundo del trabajo. La investigación, elaborada por Enter Comunicación y Reyes-Filadoro, se realizó entre septiembre y noviembre de 2025 e incluyó encuestas a 700 jóvenes de 18 a 35 años, grupos focales y un análisis de conversaciones digitales.

Ads

El informe revela una paradoja que atraviesa de lleno a esta generación: el 76% confía en que logrará el empleo que desea, aun cuando el mercado laboral parecería jugar en su contra. Los jóvenes se enfrentan a exigencias de experiencia sin oportunidades concretas para adquirirla, salarios que no cubren las necesidades básicas y un nivel creciente de informalidad.

Puede interesarte

También se observan diferencias de género que moldean las expectativas: mientras que el 41% de las mujeres identifica a la educación como la vía principal de progreso, el 28% de los hombres se inclina por el emprendimiento. Sin embargo, todos coinciden en un punto: más allá del esfuerzo personal, contar con contactos sigue siendo clave para acceder a puestos formales.

Ads

Uno de los hallazgos más profundos del trabajo es la ausencia de visiones colectivas o demandas estructurales entre los jóvenes. En vez de reclamar transformaciones del sistema, adoptan estrategias individuales de adaptación: estudian, emprenden, usan herramientas de inteligencia artificial y se apoyan en plataformas digitales, aun sabiendo que muchas veces son espacios de precariedad. “No dicen ‘el sistema debe darme un trabajo digno’. Piensan: ‘como el sistema no me da nada, voy a buscar mi propia manera de salir adelante’”, señala el informe.

Frente al avance de la tecnología, la inteligencia artificial aparece más como una oportunidad que como una amenaza: el 75% asegura no temer ser reemplazado por estas herramientas. No obstante, hay diferencias por género: el 33% de las mujeres manifiesta preocupación frente a solo el 18% de los hombres. En paralelo, propuestas como el Salario Básico Universal generan incertidumbre: el 53% expresa temor o dudas.

Ads

La investigación concluye que los jóvenes argentinos transitan “una encrucijada entre la esperanza y la resignación”. Valoran el equilibrio entre vida y trabajo, rechazan la cultura del sacrificio de generaciones anteriores y postergan metas como la vivienda o la familia. Son pragmáticos y resilientes, pero su optimismo convive con la percepción de una desigualdad que se profundiza: el 79% cree que tiene más oportunidades profesionales que sus padres, pero apenas el 49% considera que está mejor económicamente.