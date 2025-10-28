Un joven de 22 años fue detenido esta tarde en el barrio Las Heras, luego de irrumpir en dos viviendas en los últimos dos días. Ayer a la mañana ingresó al patio delantero de un domicilio y hoy intentó abrir una persiana, cuando fue sorprendido por uno de los moradores.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la calle Guerrico al 2400, cuando el sospechoso saltó la reja e intentó ingresar por una ventana tras abrir la persiana. Sin embargo, fue sorprendido y retenido por uno de los habitantes y vecinos del lugar, quienes dieron aviso inmediato al 911.

Al llegar, el personal del Comando de Patrullas procedió a la aprehensión del imputado, al mismo tiempo que uno de los damnificados, de 49 años, aseguró tener filmaciones del momento en que el acusado accedía al patio de su finca ayer por la mañana, y aportó el material como prueba.

La causa quedó a cargo del fiscal Facundo De la Canale, quien dispuso que el joven sea notificado por los delitos de “hurto agravado en grado de tentativa y violación de domicilio”. Posteriormente, fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

