Un joven de 24 años protagonizó una peligrosa persecución en las calles de Mar del Plata durante la madrugada de este jueves.

El hecho ocurrió en la intersección de avenidas Jara y Alberti, cuando personal de la Comisaría Cuarta observó a un Toyota Etios blanco cruzar un semáforo en rojo y casi colisionar con el móvil policial.

Según informaron fuentes oficiales, los efectivos iniciaron una persecución que se extendió por distintas calles de la ciudad, en las que el conductor circuló en contramano y a alta velocidad, desoyendo las señales de sirena y balizas. Finalmente, el vehículo fue interceptado en avenida Juan José Paso y San Juan.

Al realizarse el control de alcoholemia, personal de Patrulla Municipal constató que el joven presentaba 0,63 g/L de alcohol en sangre, además de no contar con la documentación correspondiente del rodado, lo que derivó en el secuestro del vehículo.

Intervino la UFIJE N°11, a cargo del fiscal Vera Tapia, quien dispuso que se lo notifique por “Averiguación de ilícito en el marco de prueba de destreza” (Art.193 Bis C.P.), sin adoptar medidas restrictivas de libertad.

