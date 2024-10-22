Jornada de difusión de Carreras 2025 en el ISFD N°19"
Se llevará a cabo el próximo lunes 28 de octubre en la sede ubicada en Almafuerte 565
El Instituto Superior de Formación Docente N°19 invita a todos los interesados a su jornada de difusión de carreras 2025, que se llevará a cabo el próximo lunes 28 de octubre en la sede ubicada en Almafuerte 565. Habrá tres horarios disponibles para facilitar la participación: turno mañana a las 9; turno tarde a las 14; y turno vespertino a las 18.
Durante la jornada, los asistentes podrán informarse sobre la oferta académica para el ciclo 2025, que incluye las siguientes carreras:
• Profesorado en Educación Inicial
• Profesorado en Educación Primaria
• Profesorado en Educación Especial
• Profesorados de Nivel Secundario en: Matemática, Lengua, Inglés, Biología y Geografía.
Además, se brindará información general sobre los requisitos y el proceso de ingreso 2025, común a todas las carreras.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión