El Instituto Superior de Formación Docente N°19 invita a todos los interesados a su jornada de difusión de carreras 2025, que se llevará a cabo el próximo lunes 28 de octubre en la sede ubicada en Almafuerte 565. Habrá tres horarios disponibles para facilitar la participación: turno mañana a las 9; turno tarde a las 14; y turno vespertino a las 18.

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Durante la jornada, los asistentes podrán informarse sobre la oferta académica para el ciclo 2025, que incluye las siguientes carreras:

• Profesorado en Educación Inicial

• Profesorado en Educación Primaria

• Profesorado en Educación Especial

• Profesorados de Nivel Secundario en: Matemática, Lengua, Inglés, Biología y Geografía.

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Además, se brindará información general sobre los requisitos y el proceso de ingreso 2025, común a todas las carreras.





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