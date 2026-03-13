El músico uruguayo Jorge Drexler se presentará el 21 de abril a las 21:00 en el Teatro Radio City (San Luis 1750), donde presentará su nuevo disco Taracá como parte de su gira por el Cono Sur.

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El anuncio se conoció el mismo día en que se presentó oficialmente el nuevo álbum. De esta manera, Mar del Plata se suma a la gira como la cuarta fecha en Argentina, luego de las presentaciones previstas en CABA en el Movistar Arena, Mendoza y Córdoba.

Además de regresar a los escenarios argentinos luego de casi tres años, Drexler llevará su tour por distintos países de la región, con conciertos confirmados en Chile, Uruguay y Brasil.

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El anuncio llega además en un momento destacado para el artista, quien recientemente ganó el Latin Grammy 2025 a la Mejor Canción Pop/Rock por Desastres fabulosos, su colaboración con Conociendo Rusia. A ese reconocimiento se suma la buena recepción de su canción El fin y el medio, escrita junto a su hijo Pablo Drexler.

El nuevo disco, Taracá, toma su nombre de uno de los tambores que forman parte del candombe y también juega con la idea de “estar acá”, una referencia a su vínculo con Uruguay y su identidad artística.

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