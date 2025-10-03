John Lydon (Johnny Rotten) hará su debut en Mar del Plata con PiL
En un hito histórico para el circuito musical argentino, John Lydon —el legendario Johnny Rotten de los Sex Pistols— se presentará por primera vez en Mar del Plata al frente de su proyecto Public Image Ltd (PiL). El show forma parte de su gira sudamericana “This Is Not the Last Tour”, programada para abril de 2026.
Por Marcelo Gobello
Aquellos que lo conocieron como Johnny Rotten, el provocador vocalista del punk primigenio, hoy reverencian su legado como icono musical. Luego de su paso por los Sex Pistols, Lydon fundó PiL en 1978, con la ambición de explorar sonidos más allá del punk: dub, dance, post-punk, experimentación ecléctica.
Con más de cuatro décadas de trayectoria, PiL regresó con fuerza en los últimos años y su más reciente álbum es End of World, publicado en 2023.
La velada promete ser una inmersión sonora en lo mejor de la discografía de PiL, con piezas esenciales como “Public Image” y otros clásicos reinventados sobre el escenario.
El concierto será el domingo 12 de abril de 2026, a las 22:00, en Diagonal Garibaldi 4830.
Además, en Mar del Plata la apertura estará a cargo de Buenos Vampiros y Tomates en Verano, dos bandas locales que aportarán su energía como antesala del gran momento.
Este espectáculo no solo marca un debut regional, sino que representa la llegada de una figura fundamental del punk y post-punk al territorio bonaerense.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión