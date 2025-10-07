Por Marcelo Gobello

El álbum, lanzado en agosto de 2025 (cerca de su 80 cumpleaños), representa mucho más que una simple revisión de sus éxitos; es una celebración de la recuperación definitiva de los derechos editoriales sobre sus propias canciones, tras décadas de batallas legales con su antigua discográfica. "Durante la mayor parte de mi vida, no fui dueño de las canciones que compuse. Recuperarlas lo cambia todo", declaró Fogerty.

El título del álbum, al incluir la etiqueta "(John's Version)", es un claro homenaje a la cantante pop Taylor Swift, quien popularizó la regrabación de sus propios álbumes con la fórmula "Taylor's Version" para recuperar el control de su obra. Con este gesto, Fogerty se une al movimiento de artistas que buscan recuperar el dominio de su catálogo musical, ofreciendo versiones propias que anulan el protagonismo de las grabaciones originales controladas por terceros.​

Lejos de ser una simple remasterización, Fogerty se dedicó a regrabar cada pista con un sonido fresco y potente, manteniendo la energía que hizo famosos a los clásicos. Lo hizo en un proyecto con un fuerte carácter familiar, ya que fue grabado junto a sus hijos: ​Shane y Tyler Fogerty se encargaron de las guitarras, el bajo, los teclados y parte de la producción, su hija Kelsy contribuyó con la batería y finalmente su esposa, Julie Fogerty, actuó como productora ejecutiva.

​El álbum cuenta con la participación de músicos de renombre como Matt Chamberlain, Bob Malone y Bob Glaub, y la mezcla fue realizada por el prestigioso ingeniero Bob Clearmountain. ​El disco incluye 20 himnos inmortales que definieron una era en la historia del rock estadounidense: ​"Proud Mary", ​"Bad Moon Rising", ​"Fortunate Son", ​"Have You Ever Seen the Rain", ​"Born on the Bayou", ​"Up Around The Bend", ​"Who'll Stop The Rain" y ​"Travelin' Band" entre otros. ​

Con "Legacy: The Creedence Clearwater Revival Years (John's Version)", John Fogerty no solo reafirma su lugar como una leyenda del rock, sino que también recupera su voz sobre la música que escribió para el mundo, en un acto de justicia artística que resuena con una nueva generación de oyentes. Su voz, a sus 80 años, se mantiene potente como lo está demostrando actualmente en su gira de presentación de este álbum que ofrece una nueva oportunidad para disfrutar de estos clásicos atemporales con una producción moderna y auténtica.