La escena musical local suma una propuesta destacada para cerrar el año. Este sábado 27 de diciembre a las 20.30, la joven pianista Ornella Contreras se presentará en Villa Mitre con un concierto especial en el que dará a conocer su disco “Circunstancia”, recientemente editado y dedicado a la ciudad de Mar del Plata.

El recital tendrá lugar en Villa Mitre (Lamadrid 3870) y contará con la participación de Martín de Lassaletta y Javier Puyol, dos músicos reconocidos de la escena marplatense, que acompañarán a Contreras en una noche de jazz en vivo con fuerte identidad local.

La presentación marca un momento importante en la carrera de la pianista, ya que el repertorio incluye composiciones nuevas que reflejan un trabajo artístico íntimo y ligado al paisaje y la sensibilidad de la ciudad.

Las entradas se podrán adquirir en puerta, minutos antes del inicio del espectáculo. La propuesta se perfila como una de las opciones culturales destacadas del fin de semana para quienes buscan música en vivo y jazz de autor en un formato cercano y cálido.

