El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, expresaron públicamente su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la conferencia de prensa en la que abordó las polémicas por sus viajes y su patrimonio, a través de mensajes en redes sociales en los que denunciaron operaciones políticas y ratificaron su confianza.

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Minutos después de la exposición de Adorni, el mandatario publicó en su cuenta de X: “La ignorancia es atrevida...”. En un mensaje posterior, profundizó sus críticas: “Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, es alimentado por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad...”.

Horas más tarde, Milei volvió a manifestarse al respaldar un posteo de la Oficina de Respuesta Oficial, que denunció una “lluvia de operetas” contra el jefe de Gabinete. “Pelea contra el statu-quo”, escribió el presidente. Finalmente, anticipó su presencia en el Congreso el próximo 29 de abril, cuando Adorni presente su informe de gestión: “No me lo pierdo. Ahí estaré... Ciao!”.

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El apoyo también llegó por parte de Karina Milei, quien destacó la figura del funcionario: “Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad”, expresó.

Las manifestaciones públicas del Presidente y su hermana se dieron en un contexto de cuestionamientos hacia Adorni, quien había asegurado en su conferencia que no tiene “nada que esconder” respecto de su patrimonio.

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Fuente: con información de DIB