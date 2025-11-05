El presidente Javier Milei encabezó este miércoles el acto en el que Manuel Adorni —exvocero presidencial— asumió formalmente como nuevo jefe de Gabinete.

Luego de la ceremonia en Casa Rosada, Milei emprendió un viaje a Estados Unidos, donde participará de una gira que incluye reuniones con empresarios y referentes conservadores en Miami, Palm Beach y Nueva York.

Su primera escala será el American Business Forum, en Miami, donde también disertarán Donald Trump, Lionel Messi y Gianni Infantino, presidente de la FIFA. En Nueva York, Milei expondrá en el Consejo de las Américas, y finalmente viajará a Bolivia para asistir a la asunción del nuevo presidente, Rodrigo Paz Pereira, antes de regresar al país el sábado.

En paralelo, el subsecretario de Medios Javier Lanari celebró en redes sociales el crecimiento de las exportaciones argentinas, asegurando que “la Argentina despega, con una macro estable, baja inflación y apertura comercial”.

Fuente: Clarín

