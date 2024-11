Si no fuera por sus largos pelos canos, Jason Reitman se está volviendo la viva imagen de su padre, Ivan Reitman, el director de muchas grandes comedias pero, especialmente, de Cazafantasmas, su gran éxito. Seguramente es una comparación que al propio Jason le encantaría, porque tuvo una gran relación con su padre pero, además, porque como él mismo dice, la relación padre-hijo es uno de los grandes temas de su obra.

“Creo que hay un gran paralelismo en el tema del padre y del hijo que se replica en todas mis películas. Gracias por fumar no es sobre fumar, es sobre un padre y un hijo. La joven vida de Juno no es una película sobre un embarazo, lo mismo Amor sin escalas”, confiesa Reitman en diálogo con El Marplatense. El director es uno de los invitados estelares al 39° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde presenta Saturday night en Competencia Internacional.

Su nuevo film está centrado en las horas previas a la salida al aire de la primera emisión de Saturday night live! allá por 1975, la creación de Lorne Michaels que es la cantera de los mejores comediantes norteamericanos y que el año próximo estará cumpliendo 50 años. Precisamente cuando piensa en su película, otra vez aparece el tema de la paternidad: “Aquí Lorne Michaels actúa como un padre, como si fuera un gran orfanato, donde él es el padre de distintas formas para cada uno de los personajes”.

Jason Reitman presentó su película en la Sala Piazzolla del Teatro Auditorium.

Una sensibilidad por parte del director que lo aleja del perfil más cínico que tienen varios de sus personajes, algo que reconoce como un conflicto personal: “Hay en mí una lucha entre el cinismo y mi sensibilidad. Cada película que hice es una pelea entre mi parte cínica y mi parte honorable”.

UNA DANZA

Reitman habla pausado y articulando sus palabras de manera precisa, como sabiendo que en la traducción siempre algo se pierde. Su actitud relajada y serena poca relación tiene con Saturday night, una película que avanza de manera feroz y que en vez de despreciar el caos, lo termina abrazando en sos largos planos secuencia por los pasillos del canal donde pocos minutos después la historia de la comedia norteamericana cambiará para siempre.

“Mi padre siempre decía que no había que confundir la locación con la trama y bueno, específicamente eso es lo importante para nosotros, la trama. Para mí es un proceso de creación, el momento específico de la creación, un momento en vivo. Quería recrear esa sensación de esos minutos previos al momento en que se crea algo, es lo mismo que sucede cuando se hace una práctica escolar con los ensayos previos. Y son esos últimos segundos los que quería plasmar en la película”, contó sobre el objetivo de Saturday night.

El director aseguró que cada una de sus películas es una lucha entre su costado más cínico y el más sensible.

Ese aparente caos que es la película en sí, con diálogos que se superponen y varias acciones conviviendo en el mismo plano, es en verdad parte de un ensamblaje muy sólido: “Esta película es algo así como si fuese una danza, como si fuese un baile. Entonces hay un patrón y los diálogos se respetan y se producen simultáneamente a medida que va transcurriendo la obra, es una especie de coreografía lo que plasmé”.

Claro que también hay algo emocional en el film, ya que su propio padre trabajó en cine con algunos de estos comediantes. “Crecí con Dan Aykroyd, crecí con Chevy Chase. Pero por supuesto no los conocí cuando tenían veinte años. Lo que yo quería capturar era la esencia de ese personaje, no en la edad en que los conocí sino cuando tenían esa edad. Cuál era su ego, su vulnerabilidad. Y el cambio de la cultura que generó Saturday night”.

SNL!

Para la realización de la película, Reitman se entrevistó con cada actor, escritor, vestuarista o gente de producción que haya pasado por el programa. Según su particular sentido del humor “lo abordamos de la misma manera que James Cameron lo hizo con el Titanic. Queríamos todos los detalles de esa noche para que quedaran en la película”. Y aseguró que todas las anécdotas que allí se cuentan “son verdad, hayan sucedido dos meses antes o después; todo pertenece a historias que fueron contadas”.

Creado en 1975, el SNL! fue no sólo una expresión contracultural que llegó desde el humor, sino que fue una base de lanzamiento para grandes figuras como Dan Aykroyd, Chevy Chase, Adam Sandler, Will Ferrell, Bill Murray y tantos más. Sin embargo, casi cinco décadas después, para Reitman “ahora es diferente, es algo que ha evolucionado, no tiene el mismo sentido de cuando nació, que era una revolución cultural”.

Para el director de la película que homenajea al programa, “creo que ahora no es un espejo exacto de lo que fue en ese momento. En cuanto a cuestiones de humor, la finalidad ha cambiado. Sigue siendo un show, pero no tiene el mismo propósito que tenía en su origen”.

Obviamente para un show que ha cambiado tanto de elenco a lo largo de tantos años, es indudable que como espectador se tiene preferencia por alguna de sus etapas en particular. Para Reitman “cada persona es fan del programa en la época en la que es adolescente”. En su caso, los nombres preferidos son Adam Sandler, Will Ferrell y Kristen Wiig, Y no podemos estar más de acuerdo con su mirada.