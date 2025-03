Quilmes ha cerrado la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Argentina con un balance 7-7 que lo depositó en el cuarto puesto de la Zona Sur “B” sabiendo que en medio, incluso, tuvo un cambio de entrenador.

Juan Cruz Izarra, que se hizo cargo del equipo en reemplazo de Ezequiel Santiago Medina, habló con Marca Deportiva al cierre de esta instancia y luego de un gran triunfo anoche ante Racing de Chivilcoy, equipo que terminó primero en el grupo: “Se nos venía haciendo difícil poder competir, no solo ganar, sino también competir de visitante. Nos habíamos puesto como objetivo mejorar nuestro rendimiento de visitante. Creo que ya con Pergamino lo hicimos, se nos escapó por detalles, pero habíamos jugado bien y pudimos repetir un poco eso ayer contra Racing, mejorando el aspecto defensivo”.

El rendimiento del equipo se fue armando a medida que avanzaba la competencia porque prácticamente no tuvo tiempo de completar una semana de entrenamientos y darle su impronta al plantel: “Hemos construido sobre lo que ya se había hecho, con un buen trabajo Ezequiel. Tratamos de no empezar de cero, sino mejorar algunos aspectos específicos del juego, anímicos también por parte del plantel. Está claro que jerarquía individual hay, pero en este torneo no alcanza solamente con eso, hay que tener un funcionamiento colectivo, tanto en ataque como en defensa”.

A pesar de la agenda apretada entre juego y juego, consideró que se ha visto una evolución: “El calendario de la Liga Argentina no te permite entrenar mucho son muchos partidos seguidos. Hemos mejorado algunas cosas, me parece que todavía nos falta bastante. Ahora tenemos un tiempo de seis o siete días para entrenar y preparar bien los playoffs. La idea era mejorar un poco defensivamente y lo hemos hecho sobre todo de local, lo pudimos repetir por primera vez de visitante ayer”.

Para los playoffs donde todavía no tienen rival confirmado pero no saldría de Rocamora o El Talar; no sabe si podrá recuperar a Agustín Ecker y tener una rotación un poco más larga. Ahora el plantel está “corto” y es difícil competir de esa manera. “Preocupa. Ha sido bastante desafortunado el tema de las lesiones, justo también en este momento que arrancamos los playoffs estamos jugando prácticamente con siete u ocho jugadores, lo cual es muy poco. No hay excusas, hay que adaptarse a lo que hay. Esperemos tratar de que Agustín se recupere lo más rápido posible. No es fácil porque es un desgarro, tenía para 21 días y después acomodarse los juveniles también”, analizó Izarra.

Para Juan Cruz no es cualquier experiencia la que está viviendo, sino que, por el contrario, está entrenando al primer equipo del club donde creció y desarrolló gran parte de lo que sabe como DT: “lo tomo con muchísima responsabilidad, obviamente, al ser del club y haberme criado ahí, haber pasado por todas las categorías formativas, dirigir la primera local, haber sido asistente del equipo nacional, obviamente una responsabilidad mayor porque soy criado ahí. A mí me ha tocado también trabajar afuera y no es lo mismo porque no lo sentís de la misma manera. He tratado de disfrutarlo, es difícil también porque han sido muchos partidos seguidos, muchos entrenamientos, no hay tiempo prácticamente libre. Trato de disfrutarlo cuando puedo, pero más que nada tomándolo con la responsabilidad que conlleva”.