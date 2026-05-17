Antes de convertirse en uno de los imitadores más reconocidos de su generación, Iván Ramírez hizo de la observación, la música y el humor una forma de construir personajes. Esa combinación hoy lo lleva por distintos escenarios del país y lo proyecta hacia nuevos desafíos, con Mar del Plata como uno de los destinos que más desea volver a pisar.

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Conocido en redes sociales y escenarios por sus imitaciones de figuras como Guillermo Francella, Lionel Messi, Darío Barassi, Mirtha Legrand, Luis Miguel y Javier Milei, Ramírez aseguró que actualmente cuenta con más de 150 personajes en su repertorio y que sigue entrenando para sumar nuevas voces y perfeccionar cada interpretación.

Durante la entrevista explicó que gran parte de su trabajo pasa por “salir de la zona de confort”, algo que considera fundamental para cualquier actor. Según relató, esa necesidad de búsqueda permanente es lo que lo impulsa a crear nuevos contenidos, arriesgarse en redes sociales y sostener shows con decenas de cambios vocales y de vestuario. “Cuando uno se siente demasiado cómodo empieza a caer en la vagancia”, sostuvo.

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Ramírez también contó que su presente laboral atraviesa un momento intenso, con viajes constantes y presentaciones en distintas provincias. En los últimos días estuvo trabajando en Santiago del Estero y luego viajó a Córdoba para preparar una nueva función de “El Camaleón de las Mil Voces”, el espectáculo que presentará en Jesús María. Allí despliega más de 40 personajes en escena, combinando humor, música e imitaciones.

Uno de los momentos más destacados de la charla fue el recuerdo de su encuentro con Francella. El humorista relató que fue contratado para actuar en el cumpleaños del hermano del actor y que decidió sorprenderlo imitando a Pepe Argento y Eliseo, el personaje de la serie El Encargado. El video de ese momento se viralizó rápidamente y superó los siete millones de reproducciones en redes sociales. “Me temblaba todo”, confesó sobre aquella presentación frente a uno de sus máximos referentes.

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Además, destacó el esfuerzo que requiere sostener semejante nivel de exigencia vocal y física. “Hay que cuidar mucho la garganta”, explicó, al tiempo que remarcó que disfruta profundamente el contacto con el público y que jamás se molesta cuando la gente le pide personajes o videos improvisados en la calle. “Me preocuparía el día que no me los pidan más”, aseguró.

En otro tramo de la entrevista, recordó con cariño su paso por Mar del Plata durante la temporada teatral que compartió con Mariano Iúdica y Belén Francese en el Teatro Provincial. Ramírez afirmó que la ciudad “lo conecta” y que le gustaría desembarcar con su espectáculo propio durante el próximo verano. Incluso deslizó la idea de realizar funciones especiales los fines de semana largos para probar el formato ante el público marplatense.