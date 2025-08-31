Israel anunció que mató al portavoz de Hamas en la Franja de Gaza y dijo que perseguirá a sus líderes incluso en el extranjero, mientras su ejército continúa su ofensiva sobre un territorio hambriento y devastado por la guerra.

La víctima del más reciente golpe israelí a la cúpula de Hamás fue Abu Obeida, portavoz de las Brigadas Ezedin Al Qasam, quien durante años apareció habitualmente en los mensajes en vídeo de los milicianos palestinos.

La baja fue adelantada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y posteriormente confirmada por su ministro de Defensa, Israel Katz, quien dijo en la red social X que Obeida había sido "eliminado en Gaza".

Poco antes de este anuncio, Hamas había confirmado la muerte del presunto líder del grupo en Gaza, Mohamed Sinwar, más de tres meses después de que Israel afirmara haberlo matado en un bombardeo en Jan Yunis (centro de la franja), en mayo pasado.

La alta dirección de Hamas fue diezmada por Israel durante los casi 23 meses de guerra en Gaza y el Estado hebrero prometió aniquilar a los cuadros restantes, incluso en el extranjero, tras el ataque a suelo israelí del 7 de octubre de 2023.

"Esto no es el final. La mayor parte del liderazgo de Hamas está en el extranjero y también llegaremos a ellos", sostuvo, por su parte, el jefe del Estado Mayor del ejército israelí, Eyal Zamir.

En el frente de guerra, intensos bombardeos israelíes dejaron el domingo al menos 24 muertos en distintos puntos de la franja, entre ellos Ciudad de Gaza, la urbe más grande del enclave palestino, según la Defensa Civil gazatí.

Además, Israel prepara una ofensiva contra la ciudad, aumentó los bombardeos y advirtió que hay que evacuar el área.

El domingo al amanecer, una columna de humo se elevaba sobre la ciudad y los residentes iban a inspeccionar los daños a una carpa dañada en los bombardeos, arrugada y con mantas manchadas de sangre esparcidas entre los escombros.

"El horror, el miedo, la destrucción y el fuego estallaron en todas las carpas", relató Ashraf Abu Amsha, un palestino que se refugia en el área. "Tenemos miedo de la noche y de ir a dormir en nuestras carpas", agregó Iman Rajab, residente de un campamento de desplazados atacado en el barrio de Maqusi.

"Rezamos a Dios para que la guerra termine porque estamos cansados de los desplazamientos, tenemos miedo y hambre", sostuvo.

En la morgue del hospital Al Chifa, familias enteras lloraban a los muertos alineados en el suelo. Del balance de 24 muertos en los ataques, según la Defensa Civil, 15 murieron supuestamente cerca de centros de distribución de ayuda.

Fuente: Clarín