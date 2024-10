Israel confirmó que mató al máximo líder de Hamas y cerebro de los ataques del 7 de octubre, Yahya Sinwar, quien era el hombre más buscado en la ofensiva israelí dentro de la Franja de la Gaza, según manifestó el canciller de ese país. No hubo confirmación inmediata por parte de Hamas de su muerte.

El ministro de Asuntos Exteriores Katz calificó el asesinato de Sinwar como un “logro militar y moral para el ejército israelí”. En un comunicado, dijo: “El asesinato de Sinwar creará la posibilidad de liberar inmediatamente a los rehenes y lograr un cambio que conducirá a una nueva realidad en Gaza, sin Hamas y sin control iraní”.

La radio oficial del Ejército israelí, la tv local y la policía israelí ya habían anunciado la muerte del terrorista, pero faltaba el anuncio oficial del gobierno de Benjamín Netanyahu. Según un comunicado oficial, el cuerpo fue identificado con base en el examen de la arcada dental. Israel tiene los registros de Sinwar de cuando era prisionero israelí de 1988 a 2011.

Cerca del mediodía, el ejército israelí sorprendió con la noticia de que estaba "comprobando la posibilidad" de haber matado Yahya Sinwar, pero luego la noticia de la muerte fue cobrando veracidad por diferentes canales: desde medios públicos hasta redes sociales.

A su vez, Israel le informó a Estados Unidos que la misión en la que mató al líder de Hamas ocurrió el miércoles, dijeron funcionarios estadounidenses. Un funcionario le dijo a la NBC News que el ejército israelí estaba realizando pruebas de ADN y de reconocimiento facial para verificar que un cuerpo era Yahya Sinwar.

No obstante, Estados Unidos no participó en la operación y no proporcionó información de inteligencia específica que llevara al ejército israelí a Sinwar, de acuerdo a tres funcionarios estadounidenses. De hecho, altos funcionarios del Pentágono se enteraron de su posible muerte después de la misión, agregaron.

Imágenes gráficas publicadas en línea muestran una figura parecida a Sinwar, con una enorme herida en la cabeza, tirada entre los escombros de un edificio después de una intensa actividad militar con heridas claramente fatales.

Sinwar lideró Hamas dentro de Gaza desde 2017, y se unió a sus filas a principios de la década de 1980. Y además, se cree que fue el arquitecto de los ataques del 7 de octubre.

Se creía ampliamente que Sinwar se escondía en los túneles de Hamas en toda la Franja de Gaza, nunca permanecía en un lugar por mucho tiempo y evitaba las tecnologías de las comunicaciones, confiando en mensajeros. También se estimaba que estaba rodeado por los rehenes a los que usaba como escudo humano, lo que supuestamente impidió que las FDI lo atacaran y lo mataran.

Surgieron informes contradictorios sobre si Sinwar había abandonado los túneles durante el transcurso de la guerra entre Israel y Hamas, y las FDI obtuvieron imágenes del jefe de Hamas caminando por los túneles en febrero de este año.

¿Quién era Yayha Sinwar?

En Gaza lo llamaban “el puro” a Yahya Sinwar, a quien el portavoz militar de Israel, Daniel Hagari, proclamó “un hombre muerto”. Era considerado el estratega que dirigió los ataques a Israel, las preparaciones con cinco mil cohetes, las infiltraciones más allá de las fronteras, el ataque a la “Rave” de música que convocó a miles de jóvenes el 7 de octubre del año pasado.

Sinwar, jefe militar, quedó al mando absoluto de Hamas luego de Israel mató al líder político del grupo Isamil Haniyeh, en Teherán.

Para los analistas, la muerte de Sinwar, en momentos en los que Israel ha concentrado su ofensiva en el norte de Gaza, después de haber aniquilado a los mayores líderes del grupo, implica un momento clave en la guerra.

