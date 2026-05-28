En la previa de su regreso a Mar del Plata, Isla Mujeres lanzó “Las Luces”, un nuevo single que funciona como anticipo del sonido que tendrá su próximo álbum de estudio. El grupo tocará este viernes 29 de mayo desde las 21 en el local ubicado en San Luis 2849.

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La nueva canción propone una atmósfera cinematográfica y envolvente, donde una voz guía el recorrido en medio de climas oscuros y texturas sonoras que crecen progresivamente hasta desembocar en un estribillo cargado de guitarras y melodías pop. Con este lanzamiento, la banda retoma elementos del indie y profundiza una identidad marcada por sonidos oníricos, suaves y experimentales.

Integrada por Amparo Torres, Elena Radiciotti, Faustina Sagasti, Aziz Asse y Juan Francisco Obregoso, Isla Mujeres construyó durante más de una década una de las propuestas más personales del rock alternativo argentino. Su música combina crudeza rockera, sensibilidad pop y exploración electrónica, mientras que sus shows en vivo se destacan por generar climas inmersivos y psicodélicos.

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En 2024 el grupo editó “Barato Ideal”, su cuarto disco de estudio, y durante 2025 realizó su primera gira europea con presentaciones en festivales y salas de España, incluyendo el Primavera Sound. Ahora, mientras trabajan en un nuevo álbum, llegan a Mar del Plata para repasar distintas etapas de su carrera y adelantar el espíritu de su próxima búsqueda artística.

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