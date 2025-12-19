Un hombre de 42 años fue aprehendido esta madrugada en el barrio Punta Mogotes luego de protagonizar un violento episodio en la vivienda de su expareja, donde causó destrozos, hirió levemente a la mujer y se resistió a la intervención policial.

El hecho ocurrió minutos antes de las 5, cuando personal de la Comisaría Quinta acudió a un domicilio de la zona tras un llamado al 911. Según se informó, el sujeto llegó al lugar, rompió el portón del garaje al ver el auto de la nueva pareja de su ex e ingresó a la vivienda. Ya en la cocina, tomó una cuchilla e intentó avanzar hacia el dormitorio, pero fue detenido por la mujer y su hija. En el forcejeo, la víctima, de 41 años, sufrió un pequeño corte en la mano izquierda.

Tras ser expulsado de la vivienda, el agresor dañó el vehículo, cortándole las cuatro ruedas. Al arribar los efectivos policiales, el hombre se tornó violento y confrontó a golpes con el personal, llegando a propinarle un golpe de puño en el rostro a uno de los uniformados, sin causarle lesiones visibles.

Finalmente, fue reducido y aprehendido, quedando a disposición del fiscal de Flagrancia, Eduardo Layus, quien ordenó notificarlo de la formación de causa por los delitos de lesiones, daño y resistencia a la autoridad, y su posterior traslado a sede judicial.

