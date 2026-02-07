El ministro de Exteriores del régimen de Irán, Abbas Araqchi, afirmó en Doha que el “enriquecimiento cero de uranio” no forma parte de las negociaciones con Estados Unidos y que el programa nuclear del país continuará según sus necesidades, luego de la primera ronda de conversaciones bilaterales realizada en Mascate, Omán.

“El enriquecimiento al cero por ciento está fuera del alcance de las negociaciones. El nivel de enriquecimiento depende de nuestras necesidades, y el uranio enriquecido no saldrá de Irán”, sostuvo Araqchi en una entrevista con la cadena Al Jazeera. Además, remarcó que el enriquecimiento de uranio es un derecho del país y que debe continuar, aunque expresó la disposición de Teherán a alcanzar un “acuerdo tranquilizador” sobre su programa nuclear.

El jefe de la diplomacia iraní también señaló que la industria misilística “nunca será negociable”, al considerarla un asunto estrictamente defensivo. De esta manera, rechazó las exigencias de Washington para que Irán limite su programa de misiles como condición para firmar un acuerdo más amplio que incluya la cuestión nuclear y el apoyo a grupos regionales como Hezbollah, Hamas y los hutíes de Yemen.

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “muy buenas” las conversaciones mantenidas con Irán y aseguró que un acuerdo centrado únicamente en el programa nuclear “sería aceptable”. Las negociaciones se retomaron en Mascate tras advertencias previas de Washington sobre una posible intervención militar si no se alcanzaba un entendimiento.

El diálogo se desarrolla en un contexto de fuerte crisis interna en la República Islámica, marcada por protestas masivas, una profunda recesión económica, sequía, escasez de energía y un elevado nivel de descontento social. Las manifestaciones, iniciadas en diciembre por la caída del rial, derivaron en una represión que el gobierno iraní cifra en 3117 muertos.

Sin embargo, la organización opositora HRANA eleva el número de fallecidos a 6955 y continúa verificando más de 11.600 posibles muertes, además de reportar unos 51.000 arrestos. La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, indicó que informes médicos apuntan a hasta 20.000 víctimas, aunque Naciones Unidas advirtió que esas cifras aún no pudieron ser confirmadas.

Fuente: con información de Infobae