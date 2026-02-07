misiles nucleares

Tras accidente nuclear en Rusia, hay aumento de radiación y recomiendan dejar la zona

El incidente ocurrió en el complejo militar de Nyonoksa hace cinco días, cuando explotó el motor de un misil. Los niveles de rayos gamma registrados se encuentran entre 4 y 16 veces por encima de lo normal. Las autoridades locales recomendaron a la población abandonar el lugar.