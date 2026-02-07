misiles nucleares

Irán afirmó que no negociará el enriquecimiento de uranio ni su programa de misiles
Ocurrió tras la primera ronda de conversaciones en Omán. No obstante, se mostraron dispuestos a alcanzar un acuerdo limitado sobre su programa nuclear.
Ocurrió tras la primera ronda de conversaciones en Omán. No obstante, se mostraron dispuestos a alcanzar un acuerdo limitado sobre su programa nuclear.
Teherán insiste en su derecho a un programa nuclear civil.
La Guardia Revolucionaria de Irán disparó un centenar de misiles balísticos contra Tel Aviv y Jerusalén, como represalia por los bombardeos israelíes sobre objetivos militares y nucleares en territorio iraní.
El incidente ocurrió en el complejo militar de Nyonoksa hace cinco días, cuando explotó el motor de un misil. Los niveles de rayos gamma registrados se encuentran entre 4 y 16 veces por encima de lo normal. Las autoridades locales recomendaron a la población abandonar el lugar.