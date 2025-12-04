Personal de Prefectura Naval Argentina demoró esta tarde a dos hombres de 33 años en la zona del Puerto, quienes se encontraban ocasionando disturbios en la vía pública y -al ser identificados- reaccionaron de manera agresiva contra el personal actuante, invitándolos a pelear.

El procedimiento se realizó en la intersección de avenida De los Trabajadores y avenida De los Pescadores, donde los sujetos fueron imputados por “infracción a los artículos 35, 74 y 78 del Decreto Ley 8031/73”.

En la causa actuó el Juzgado en lo Correccional Nº2, desde donde se ordenó que los imputados recuperaran la libertad bajo caución juratoria, conforme lo establece el artículo 119 del mismo cuerpo normativo.

