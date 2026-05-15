Un violento robo es investigado en la zona norte de Mar del Plata, luego de que un matrimonio de adultos mayores fuera asaltado este miércoles cerca de las 11:00 en su vivienda ubicada en el barrio Constitución. El hecho tiene características similares a otro hecho cometido ayer en Nueva Pompeya.

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Intervino personal de la Comisaría Séptima y del Comando de Patrullas, quienes acudieron al lugar luego del ataque perpetrado por tres delincuentes armados y encapuchados.

Según relataron las víctimas, un hombre de 88 años y su esposa de 87, los asaltantes ingresaron por la parte trasera del inmueble, los redujeron y los maniataron mientras exigían dinero en moneda extranjera.

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Durante el robo, los delincuentes -que actuaban con los rostros cubiertos y gorras viseras- sustrajeron aproximadamente 100.000 pesos, 100 dólares, un teléfono celular y otros elementos de valor.

A pesar de la violencia del episodio, las víctimas no sufrieron lesiones y no requirieron asistencia médica.

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La causa fue caratulada como “robo agravado por escalamiento en poblado y en banda” y quedó a cargo de la UFI N°13 del Departamento Judicial Mar del Plata, a cargo del Mariano Moyano, quien dispuso las actuaciones correspondientes y la continuidad de la investigación para identificar a los responsables.

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OTRO ROBO A JUBILADOS

Como indicamos, este hecho tiene características similares a otro violento robo a una pareja de jubilados de 86 años ocurrido durante la madrugada de ayer, el cual derivó en una persecución policial con intercambio de disparos y el secuestro de una camioneta utilizada por los delincuentes. El hecho tuvo lugar en una vivienda de Guido 1100, donde al menos cinco asaltantes encapuchados ingresaron utilizando una escalera extensible, redujeron a las víctimas y sustrajeron dinero, alianzas de oro y un teléfono celular.

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Tras un llamado al 911, personal del Comando de Patrullas llegó al lugar y observó a los sospechosos escapar en una camioneta Honda HRV blanca, lo que dio inicio a una persecución por distintos sectores de la ciudad. Durante la huida, los delincuentes efectuaron disparos contra los móviles policiales, que repelieron la agresión. El seguimiento finalizó en la zona de Magnasco y Rosales, donde los ocupantes abandonaron el vehículo y escaparon a pie hacia un descampado.

Como consecuencia del enfrentamiento, un patrullero recibió un impacto de bala y otro sufrió daños por “miguelitos” arrojados en la fuga. La camioneta tenía pedido de secuestro activo y patentes adulteradas. En el lugar del asalto se incautaron elementos de interés, y la causa quedó a cargo de la UFI N° 13, a cargo de Mariano Moyano, mientras los autores permanecen prófugos.