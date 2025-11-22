La Justicia investiga un ataque a tiros contra una casa ocurrido durante la madrugada del jueves en Estación Chapadmalal, por el que una beba de 18 meses que estaba en el interior de la vivienda permanece internada en el Hospital Materno Infantil con heridas provocadas por el roce de un proyectil en su brazo izquierdo.

Tras el episodio, la madre trasladó de urgencia a la niña al Centro de Atención Primaria de Salud de Batán. Posteriormente, fue derivada al Hospital Materno, donde permanece internada en observación y fuera de peligro.

La causa quedó a cargo de la fiscal Romina Díaz, con intervención de la Comisaría Octava. Los investigadores buscan establecer desde dónde se efectuaron los disparos y cuáles fueron los motivos del ataque, dado que el presunto autor escapó tras accionar el arma.

Los primeros indicios señalan a un joven de 20 años con antecedentes penales como posible responsable. Según trascendió, habría mantenido un conflicto personal con la pareja de la madre de la víctima. En su historial figuran denuncias por detonaciones similares en otro inmueble, además de causas por “tentativa de robo” vinculadas al robo de motocicletas.

Las autoridades intentan reconstruir la mecánica del hecho, determinar el calibre del arma utilizada, establecer el número de disparos y confirmar si existió intención directa de herir a la menor.

Fuente: con información de TN