La muerte de Rob Reiner, uno de los directores más influyentes de Hollywood, y de su esposa Michele generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo. Ambos fueron encontrados sin vida en su vivienda del barrio de Brentwood, en Los Ángeles, y la Justicia estadounidense investiga a su hijo Nick Reiner como principal sospechoso del doble homicidio.

Ads

Según confirmaron fuentes citadas por la revista People, el domingo 14 de diciembre cerca de las 15.30 los servicios de emergencia acudieron al domicilio del matrimonio tras un llamado de alerta. Al llegar, encontraron los cuerpos de un hombre de 78 años y una mujer de 68 con heridas compatibles con las provocadas por un arma blanca.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó que las víctimas ya no presentaban signos vitales al momento del arribo del personal médico. Poco después se confirmó oficialmente que se trataba de Rob Reiner y su esposa Michele Singer, con quienes convivía su hijo Nick.

Ads

Puede interesarte

Reiner fue una figura clave del cine estadounidense, responsable de clásicos como This Is Spinal Tap, Stand by Me, La princesa prometida, Cuando Harry conoció a Sally…, Misery y Cuestión de honor. Además, alcanzó popularidad como actor en la histórica serie All in the Family, antes de consolidar su carrera como director y productor.

En cuanto al principal sospechoso, Nick Reiner había reconocido públicamente en el pasado sus problemas con las adicciones. En una entrevista brindada en 2016, relató que había comenzado a consumir drogas desde la adolescencia y que atravesó largos períodos de rehabilitación, situaciones de calle y conflictos personales, una experiencia que luego volcó en la película semiautobiográfica Being Charlie.

Ads

La investigación continúa en curso mientras la policía analiza pruebas y toma declaraciones. Hollywood, en tanto, despide con dolor a uno de sus grandes referentes, en medio de un caso que combina tragedia familiar, fama y un crimen que conmociona a la industria del cine a nivel mundial.

Fuente: TN