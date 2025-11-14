Investigan a un hombre de 31 años por disparos frente a una vivienda en Playa Serena
Según declaraciones, había sido enviado por un hombre familiar de la víctima para amenazarla.
Un hombre de 31 años fue identificado en el marco de una causa por amenazas y abuso de arma tras un operativo donde la policía llevó adelante un allanamiento y el secuestro de varios teléfonos celulares vinculados a la investigación.
El caso se inició el 12 de noviembre, cuando un llamado al 911 alertó sobre detonaciones de arma de fuego frente a una vivienda ubicada en calle 453 al 800, en Playa Serena. Al llegar, los efectivos entrevistaron a una joven de 27 años, quien relató que mantiene un conflicto de larga data con su madre, con quien existe una restricción de acercamiento, y que esta habría enviado a un hombre conocido por ella para intimidarla. Según la denuncia, el sujeto efectuó disparos y escapó del lugar. La víctima no sufrió lesiones.
Al día siguiente, el personal de la Comisaría 13 avanzó con tareas investigativas que incluyeron declaraciones de testigos presenciales, análisis de audios y relevamiento de cámaras de seguridad. Con esas pruebas, la Justicia ordenó un registro y allanamiento en una vivienda de calle 459 y 18, en el barrio San Patricio.
El operativo, llevado a cabo con apoyo del Destacamento El Marquesado y el Grupo de Apoyo Departamental. El fiscal Alejandro Pellegrinelli dispuso que el imputado fuera notificado por los delitos de amenazas y abuso de arma, sin adoptar medidas restrictivas de su libertad mientras avanza la investigación.
