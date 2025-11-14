Un hombre de 31 años fue identificado en el marco de una causa por amenazas y abuso de arma tras un operativo donde la policía llevó adelante un allanamiento y el secuestro de varios teléfonos celulares vinculados a la investigación.

El caso se inició el 12 de noviembre, cuando un llamado al 911 alertó sobre detonaciones de arma de fuego frente a una vivienda ubicada en calle 453 al 800, en Playa Serena. Al llegar, los efectivos entrevistaron a una joven de 27 años, quien relató que mantiene un conflicto de larga data con su madre, con quien existe una restricción de acercamiento, y que esta habría enviado a un hombre conocido por ella para intimidarla. Según la denuncia, el sujeto efectuó disparos y escapó del lugar. La víctima no sufrió lesiones.

Al día siguiente, el personal de la Comisaría 13 avanzó con tareas investigativas que incluyeron declaraciones de testigos presenciales, análisis de audios y relevamiento de cámaras de seguridad. Con esas pruebas, la Justicia ordenó un registro y allanamiento en una vivienda de calle 459 y 18, en el barrio San Patricio.

El operativo, llevado a cabo con apoyo del Destacamento El Marquesado y el Grupo de Apoyo Departamental. El fiscal Alejandro Pellegrinelli dispuso que el imputado fuera notificado por los delitos de amenazas y abuso de arma, sin adoptar medidas restrictivas de su libertad mientras avanza la investigación.

