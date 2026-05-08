La Justicia federal impulsó una investigación contra Demian Reidel por presuntas irregularidades en el uso de tarjetas de crédito corporativas de Nucleoeléctrica Argentina S.A. durante el período en que estuvo al frente de la compañía.

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La medida fue impulsada por el fiscal federal Ramiro González, quien solicitó avanzar en la investigación para determinar si existieron gastos incompatibles con la actividad institucional de la empresa estatal entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

La causa, que quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas, también alcanza a integrantes del directorio, de la sindicatura y a quienes hayan utilizado tarjetas corporativas emitidas a nombre de la compañía.

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La investigación se originó a partir de un informe incorporado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en respuesta a un pedido de acceso a la información realizado por la diputada Florencia Carignano. Allí se detallaron distintos consumos que ahora son objeto de análisis judicial.

Según trascendió, entre los gastos observados figuran compras en free shops, pagos en hoteles, indumentaria, servicios de playa en España, consumos en bares y adelantos de efectivo por montos millonarios.

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La denuncia también menciona posibles fallas en los mecanismos de control interno de la empresa y cuestiona la falta de precisiones sobre quiénes realizaron cada uno de los consumos y cuál habría sido su finalidad oficial.

Además, la diputada Marcela Pagano sostuvo en su presentación que, aun si algunos gastos hubieran ocurrido en viajes oficiales, varios consumos resultarían incompatibles con las normas vigentes sobre viáticos y uso de fondos públicos.