Una interrupción masiva en los servicios de inteligencia artificial generó inconvenientes en distintas partes del mundo y dejó a millones de personas sin acceso a la plataforma.

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El problema comenzó durante la mañana y estuvo vinculado a fallas en la infraestructura de la empresa, lo que provocó dificultades para ingresar, enviar mensajes o incluso visualizar conversaciones previas. En muchos casos, la herramienta directamente no respondía o mostraba errores.

El pico de reportes se registró en varios países de manera simultánea, con miles de usuarios manifestando inconvenientes en redes sociales y sitios especializados en monitoreo de servicios digitales.

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La interrupción no solo impactó en quienes utilizan la aplicación de forma cotidiana, sino también en actividades laborales, educativas y tecnológicas que dependen de este tipo de sistemas.

Con el correr de las horas, el servicio comenzó a restablecerse de forma progresiva, aunque no hubo precisiones oficiales sobre el origen exacto del fallo.

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