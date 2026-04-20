Interrupción mundial en la plataforma de inteligencia artificial
Una falla técnica dejó sin servicio a millones de usuarios en distintos países, generando dificultades para acceder y utilizar la herramienta durante varias horas.
Una falla técnica dejó sin servicio a millones de usuarios en distintos países, generando dificultades para acceder y utilizar la herramienta durante varias horas.
Un estudio independiente advierte que la versión de inteligencia artificial especializada en salud falla en reconocer situaciones de emergencia y no siempre identifica señales de riesgo como ideación autolesiva, lo que podría generar una falsa sensación de seguridad para quienes buscan orientación médica en momentos críticos.