ChatGPT Health bajo la lupa: investigan por qué no detecta emergencias médicas ni alertas de riesgo suicida

Un estudio independiente advierte que la versión de inteligencia artificial especializada en salud falla en reconocer situaciones de emergencia y no siempre identifica señales de riesgo como ideación autolesiva, lo que podría generar una falsa sensación de seguridad para quienes buscan orientación médica en momentos críticos.