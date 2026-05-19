El Ministerio de Economía aprobó una nueva modificación en el proceso de privatización de Intercargo S.A.U., la empresa estatal encargada de los servicios de rampa y asistencia en tierra en aeropuertos de todo el país.

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La medida fue oficializada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial con fecha del 19 de mayo de 2026.

La decisión incorpora la “Circular Modificatoria N° 2” al pliego de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la venta del 100% del paquete accionario de la compañía, actualmente en manos del Estado nacional.

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La privatización de Intercargo había sido habilitada por la Ley Bases y posteriormente reglamentada mediante distintos decretos y resoluciones del Ministerio de Economía.

En marzo de este año ya se había aprobado formalmente el llamado a licitación para desprenderse de la totalidad de las acciones de la empresa.

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