Intercargo: el Gobierno modificó el pliego para avanzar con la privatización
También se redefinió el cronograma del proceso licitatorio y adelantó los plazos para la presentación de ofertas de los interesados.
El Ministerio de Economía aprobó una nueva modificación en el proceso de privatización de Intercargo S.A.U., la empresa estatal encargada de los servicios de rampa y asistencia en tierra en aeropuertos de todo el país.
La medida fue oficializada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial con fecha del 19 de mayo de 2026.
La decisión incorpora la “Circular Modificatoria N° 2” al pliego de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la venta del 100% del paquete accionario de la compañía, actualmente en manos del Estado nacional.
La privatización de Intercargo había sido habilitada por la Ley Bases y posteriormente reglamentada mediante distintos decretos y resoluciones del Ministerio de Economía.
En marzo de este año ya se había aprobado formalmente el llamado a licitación para desprenderse de la totalidad de las acciones de la empresa.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión