Intercargo: el Gobierno modificó el pliego para avanzar con la privatización
También se redefinió el cronograma del proceso licitatorio y adelantó los plazos para la presentación de ofertas de los interesados.
También se redefinió el cronograma del proceso licitatorio y adelantó los plazos para la presentación de ofertas de los interesados.
La presentación de APA cuestiona el precio base fijado para la valuación de la empresa estatal y advierte sobre un posible perjuicio económico para el Estado y el empleo en el sector.
Lo comunicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, acompañado por Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich y Franco Mogetta.
Lo hicieron la Asociación de Transporte Aéreo Internacional y la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina a través de un comunicado.