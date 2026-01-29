Un hombre de 40 años fue aprehendido este martes en Mar del Plata tras intentar coimear a un efectivo policial durante un control vehicular realizado en la intersección de Avenida Della Paolera y calle Estrada.

Ads

El episodio se registró el 28 de enero de 2026, cuando personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Séptima llevaba adelante un operativo de interceptación selectiva y estática, junto a agentes de la Patrulla Municipal.

Según informaron fuentes oficiales, el sujeto se acercó al procedimiento y comenzó a grabar e insultar a los policías que participaban del control. Ante esta actitud, un efectivo que cumplía horas de servicio adicional (POLAD) procedió a interceptarlo para su identificación, con apoyo de inspectores municipales.

Ads

Puede interesarte

Durante la intervención se constató que el vehículo del hombre había sido retenido por falta de registro de conducir. En ese contexto, el imputado ofreció $100.000 a los efectivos para evitar el secuestro. “No hay ninguna forma de arreglar, te doy cien mil pesos”, habría manifestado de manera textual.

Por el hecho tomó intervención la Fiscalía N°10, a cargo de la doctora Romero Natilia, quien dispuso iniciar actuaciones por el delito de cohecho, conforme a lo establecido en el artículo 60 del Código Procesal Penal.

Ads

Asimismo, se resolvió otorgar la libertad del imputado en los términos del artículo 161 del CPP, mientras continúa la investigación judicial correspondiente.