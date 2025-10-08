Un violento intento de robo tuvo lugar durante la medianoche en el barrio Don Bosco, cuando un delincuente armado sorprendió a una pareja que llegaba a su domicilio de San Lorenzo al 6800.

Según informaron fuentes policiales, la mujer de 53 años descendía de su vehículo para ingresar a su casa y en ese momento, fue abordada por un joven que se bajó de una moto tipo Tornado 250 cc y, tras mostrar un arma de fuego, intentó arrebatarle la cartera.

Ante la resistencia de la víctima, el delincuente efectuó varios disparos, aunque ninguno la alcanzó. En el interior del auto se encontraba su pareja, un policía bonaerense retirado, quien descendió del vehículo, dio la voz de alto y se produjo un enfrentamiento armado.

El conductor de la moto escapó del lugar, mientras que el agresor a pie fue interceptado a pocas cuadras, en Roca al 6800. En el operativo, el personal policial secuestró un revólver calibre .38 y un pasamontañas.

El detenido, de 19 años, presentaba una herida de bala en la zona del glúteo con lesión en el recto y fractura de coxis, por lo que fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos, donde permanece internado con custodia.

Intervino la Unidad Fiscal de Instrucción N° 5, a cargo del Dr. Alejandro Pellegrinelli, quien ordenó la aprehensión del acusado, la notificación de la formación de causa y el secuestro de las armas involucradas.

